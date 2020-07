Danmark skal spille Nations League i de største og mest vante rammer. I Parken.

»Det er altid noget helt specielt at spille landskampe i Telia Parken, og vi glæder os alle sammen til at trække i den røde-hvide trøje igen efter den lange landskampspause,« siger Simon Kjær.

Dansk Boldspil-Union (DBU) skriver onsdag i en pressemeddelelse, at de tre hjemmekampe i Nations League mod Belgien, England og Island til efteråret skal spilles i Parken i København.

Kampene skal spilles i de perioder i kampkalenderen, der giver plads til landskampe: I september, oktober og november.

Simon Kjær håber på, at der til den tid være masser af danske tilskuere på tribunerne.

»Vi – og de tidligere generationer af landsholdsspillere – har haft mange store stunder i Telia Parken sammen med det danske fodboldfolk, så vi håber, at forholdene er til, at vi kan få danske fans på stadion. Deres opbakning betyder altid utroligt meget for os,« siger anføreren.

Det er dog endnu uvist, hvilke retningslinjer der vil være til efterårets landskampe. Derfor er billetsalget heller ikke startet endnu, oplyser DBU.

Det danske landshold har endnu ikke spillet én eneste kamp i 2020 på grund af coronapandemien, så efterårets første kampe bliver også de første i år.

Det bliver samtidig de allerførste kampe for den nye landstræner, Kasper Hjulmand, der for kort tid siden har afløst Åge Hareide.

»Det bliver fedt at komme i gang, og vi glæder os alle rigtig meget. Det bliver stort at stå i spidsen for holdet for første gang, når vi møder Belgien, og at skulle spille i Telia Parken er noget af det, jeg har glædet mig meget til. Vi håber selvfølgelig også, at vi kan spille kampene med masser af fans på lægterne, for det betyder rigtig meget at have masser af stemning og opbakning, når landsholdet spiller,« siger Kasper Hjulmand.

Sådan spiller Danmark sine kampe i efteråret (hjemmekampe med fed):

Lørdag 5. september: Danmark-Belgien.

Tirsdag 8. september: Danmark-England.

Søndag 11. oktober: Island-Danmark.

Onsdag 14. oktober: England-Danmark.

Søndag 15. november: Danmark-Island.

Onsdag 18. november: Belgien-Danmark.

Ud over de seks kampe i Nations League skal landsholdet også spille to venskabskampe i efteråret, oplyser DBU. Det er dog endnu uvist, hvem modstanderne bliver.