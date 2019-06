Georgien vil satse på at straffe Danmark med kontraangreb, siger Åge Hareide, som vil dominere opgøret.

Åge Hareide har taktikken klar til fodboldlandsholdets møde med Georgien mandag aften i EM-kvalifikationen.

Danskerne skal gå efter at dominere kampen med bolden, for hvis verdensranglistens nummer 94 får tid til at sætte spillet, kan holdet sagtens volde problemer, siger Åge Hareide.

Derfor forventer han samme kampbillede som i fredagens 1-1-kamp mod Irland, hvor Danmark dominerede mod en lavtstående modstander. Tempo og tålmodighed bliver derfor to afgørende faktorer for dansk succes.

- Georgien er et velspillende hold. De vil gerne spille fodbold, til gengæld har de ikke samme forsvarsevne, som Irland har, selv om Georgien også har en del duelstærke spillere, som vi skal være opmærksomme på.

- Vi ved, at hvis vi giver dem tid, så er de i stand til at spille god fodbold, så derfor bliver vi nødt til at sætte os på dem og dominere kampen.

- Jeg tror, at man kan forvente det samme kampbillede som mod Irland. Det er vi forberedt på, og det skal vi kunne være i stand til at håndtere. Georgien kan gøre meget ondt i kontraspillet, siger Åge Hareide.

Mens Irland spillede på muskler og centimeter i fredags, er det mandag Danmark, som står med en lille fysisk fordel.

Der er dog ikke grund til at forsøge at tromle georgierne. I stedet skal Danmark satse på at udmatte dem ved at spille i et højt tempo, for så vil den danske offensiv få den nødvendige plads, siger Åge Hareide.

- Georgien har også nogle fysisk stærke spillere, men de har også mere tekniske spillere, så det er en noget anden blanding end Irland. Jeg tror vores løbekapacitet og tempo vil være en større fordel, når vi møder Georgien, siger Åge Hareide.

Hvis kampbilledet bliver det samme mod Irland, er det til Danmarks fordel. Danskerne er nemlig blevet bedre til at bryde meget defensive hold op, siger angriberen Yussuf Poulsen.

- Jeg synes, at vi er blevet bedre mod de lavtliggende hold, det viste vi også mod Irland i fredags. Der skabte vi mange chancer ved at spille vores folk frie i de små mellemrum, der trods alt er.

- Tidligere var det mest enkeltsituationer, hvor det kun var Christian Eriksen, der satte chancer op, men det er det ikke mere, siger Yussuf Poulsen.

Mandagens kamp begynder klokken 20.45 i Parken.

/ritzau/