Kasper Hjulmand opsøger viden, der skal klæde ham bedre på til den betændte debat om VM i Qatar.

På torsdag indleder det danske fodboldlandshold kvalifikationen frem mod næste års VM i Qatar.

Valget af ørkenstaten som VM-vært har allerede givet anledning til stor debat. En central del af debatten handler om, hvorvidt man bør afholde VM i et land, der får kritik for ikke at overholde menneskerettighederne.

Det kommer blandt andet til udtryk i forholdene for de migrantarbejdere, der bygger VM-stadionerne og andre infrastrukturelle projekter med relation til sportsbegivenheden. Ifølge en artikel fra The Guardian har tusindvis af gæstearbejdere mistet livet i landet, siden ørkenstaten tilbage i 2010 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev tildelt VM-værtskabet.

Men skal Danmark boykotte slutrunden? Eller skal VM bruges som en anledning til at lægge pres på Qatar, så forholdene for eksempelvis migrantarbejdere kan blive bedre?

Det kan Kasper Hjulmand ikke give et svar på, men han er i gang med selv at opsøge viden om emnet. Qatar bliver også et tema for spillertruppen under den landsholdssamling, som begyndte mandag, fortæller Hjulmand.

- Debatten og kritikken fylder en del hos mig. Jeg begyndte at snakke med Amnesty og andre om det tilbage i sommer. Jeg kommer også til at snakke om det med spillerne - også under den her landsholdssamling. Som tiden går, må vi finde ud af, hvordan vi kan håndtere det bedst.

- Vi skal til at finde ud af, hvad vi skal gøre, og det kommer vi til at tage nogle snakke omkring. Og så skal vi jo kvalificere os, før det overhovedet er et issue. Vi vil have nogle snakke med menneskerettighedsorganisationerne, med DBU's ledelse og forhåbentlig med andre forbund om, hvad vi kan gøre for at sætte lys på det, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren undrer sig dog over, at der bliver lagt så meget pres på ham og spillertruppen i spørgsmål omkring Qatar. Selvfølgelig skal landsholdet forholde sig til emnet, men det burde politikere og erhvervslivet også skulle, mener landstræneren.

Han undrer sig også over, at fokus på menneskerettighederne i Qatar ikke har været et lige så stort tema, når Qatar har afviklet turneringer og mesterskaber i andre sportsgrene som tennis, atletik, cykling og håndbold.

- Jeg synes, at det er forkert, at det er spillerne og mig, som skal gå forrest på hele Danmarks vegne i forhold til boykot af et sted. Jeg ved ikke nok om det.

- Jeg kan ikke kigge på et verdenskort og sige, der kan vi tage til, og der kan vi ikke spille. Der er andre klogere end mig. Det er forkert at forlange, at det er op til mig og spillerne.

- Man kan godt forlange, at vi tager stilling, og man kan godt forlange, at vi tænker os om i forhold til, hvad vi kan gøre for at sætte lys på menneskerettigheder, og hvad vi kan bruge os selv til i den her sammenhæng.

- Men det er unfair, at vi er de eneste i Danmark, som skal tage stilling til det, siger Kasper Hjulmand.

Landsholdsspilleren Thomas Delaney er af samme opfattelse.

- Jeg er ærgerlig over, at vi bliver inddraget i debatten på den måde. Når vi bliver spurgt om det, så bliver der et eller andet sted banket på den forkerte dør. Vi ville da gerne være fri for det her.

- Det er ikke, fordi vi har ønsket at spille i et land som Qatar, og der er mange grunde til, at det ikke skal spilles der af både sportslige, økonomiske og menneskelige årsager.

- Alligevel føles det, som om vi skal stå på mål for den beslutning, og det er selvfølgelig ikke sjovt, siger Delaney.

Midtbanespilleren tilføjer, at debatten allerede pågår i spillertruppen, og at ingen spillere er forpligtet til at mene noget bestemt i debatten.

Indtil videre forbeholder landstræner Kasper Hjulmand sig retten til at være i tvivl om, hvorvidt han mener, at Danmark bør boykotte VM-slutrunden.

- Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at holde øjnene åbne. Der er ikke nogen endnu, heller ikke dem, som lever af at fremme menneskerettigheder i verden, som har overbevist mig om, at det er en mulighed, at vi skal boykotte.

- Jeg vil personligt tænke mig om, i forhold til hvad jeg kan gøre. Folk, der kender mig, ved, at jeg ikke bare går blindt ind i sådan noget her.

- Jeg bruger min platform til at fremme ting, jeg brænder for, og jeg har en pligt til at tænke mig om og finde ud af, hvad jeg kan gøre. Men jeg skal snakke og rådføre mig med folk, der ved mere om det her emne, siger Hjulmand.

Dansk Boldspil-Unions officielle holdning er, at Danmark ikke skal boykotte slutrunden, men stille op og bruge slutrunden som en anledning til at sætte fokus på udfordringerne i Qatar.

Debatten om VM i Qatar foregår også i kommentarspor på sociale medier som Facebook og Twitter, når der deles artikler, hvor Hjulmand eller andre udtaler sig om emnet.

På de platforme kan debatten dog hurtigt ryge ud af en tangent, og det er usundt for den samlede debat om VM i Qatar, når kritiske kommentarspor danner baggrund for artikler i etablerede medier, mener landstræneren.

- Man kan ikke sige noget mere, uden at det bliver drejet. Sociale medier bliver taget som en virkelighed, og det skal man passe på med, når det er så ømtåleligt og nuanceret som den her debat. Man skal tage debatten på en anden måde, end det folk kaster op med nede i deres tastatur en gang imellem.

- Problemet med sociale medier er, at etablerede medier mener, at sociale medier er virkeligheden. En ting er at mange har holdninger på sociale medier og skriver dem, men det er et større problem, når etablerede medier bruger det som virkeligheden.

- Det er ikke kun i fodbold, men også i politik og andre steder, at man skal passe på med at lave journalistik ud fra sociale medier. Vi skal have en åben debat, men det kan hurtigt blive unuanceret, siger Hjulmand.

