Skaderne er væltet ned over det danske herrelandshold det seneste døgn.

For lørdag måtte Christian Eriksen og Rasmus Højlund begge udgå af Manchester Uniteds opgør mod Luton. Og søndag blev Andreas Skov Olsen så skiftet ud med det, der også lignede en skade i Club Brügge-kampen.

Og derfor skal der sandsynligvis udtages erstatninger de kommende timer, inden landsholdet mandag morgen møder ind i lejren i Helsingør.

Noget, der har fået flere til at spekulere i, om en eller flere Superliga-spillere får et opkald fra Kasper Hjulmand inden da.

Rasmus Falk blev nævnt af Kasper Hjulmand. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Falk blev nævnt af Kasper Hjulmand. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

For onsdag aften, da landstræneren ankom til Parken for at overvære Champions League-braget mellem FC København og Manchester United, nævnte han over for B.T. pludselig Rasmus Falk som en spiller, han stadig holder øje med i forhold til landsholdet.

FCK-stjernen er dog ikke ret meget for selv at snakke om muligheden for et eventuelt landsholdscomeback de kommende dage.

Det forklarede midtbanespilleren efter søndagens derby i Parken:

»Jeg vil sige det sådan, at jeg nyder at være i FCK. Alt det andet fylder ikke, og det gør heller ikke noget, at der kommer en pause nu. Så samler vi forhåbentlig energi til at gå videre i Champions League.«

Men er du ikke i en position, hvor det er fair at spekulere i en udtagelse?

»Det er ude af mine hænder, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Men det passer mig fint, og jeg gør alt, hvad jeg kan, i FCK, og jeg tror, det er dér, jeg kan gøre størst forskel for dansk fodbold. Det stræber jeg i hvert fald efter hele tiden.«

Danmark møder den kommende uge Slovenien i Parken og efterfølgende Nordirland på udebane i EM-kvalifikationen.

Du kan i øvrigt læse B.T.s karakterer fra søndagens derby LIGE HER.