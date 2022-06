Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi har en gave til dem, som vi vil give til dem her. Så måske ved den næste nytårstale …«

Sådan lød det fra den danske landstræner Kasper Hjulmand, da han hev en landsholdstrøje frem med rygnummeret 1 og med 'Daisy' stående på. En lill kæk kommentar fra landstræneren, der mente Hendes Majestæt kunne have landsholdstrøjen på ved sin næste nytårstale.

Overraskelsen til Dronning Margrethe kom efter, at de danske landsholdsspillere i lejren i Helsingør fik mulighed for at hilse på Hendes Majestæt og få sig en lille snak om stort og småt. Et besøg, som de slet ikke viste skulle finde sted.

De danske landsholdsspillere blev nemlig taget på sengen af Dronning Margrethes besøg. Derfor var det nu landsholdets tur til at overraske Hendes Majestæt. En overraskelse, som du kan se overrakt i videoen herunder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

»Jeg har børnebørn, der bliver meget misundelige,« lød det fra Dronning Margrethe, da hun modtog sin gave.

Dronningen havde tidligere onsdag lagt til land i Helsingør med kongeskibet Dannebrog, hvor den nordsjællandske by var fyldt med børnehavebørn og pædagoger, der håbede på et royalt glimt.

Og det kunne kombineres med et besøg i landsholdets lejr, hvor regenten fik et indblik i de danske forberedelser frem mod Nations League.

Udover at få overrakt sin helt egen landsholdstrøje, poserede Hendes Majestæt med spillerne, og hun ønskede dem afslutningsvis held og lykke inden, at landsholdet skal i aktion mod Frankrig i Nations League-opgøret på fredag i Paris.