Fodboldlandsholdet fremviste specielle t-shirts med krav om forandring i Qatar før VM-kvalifikationskamp.

Det danske fodboldlandshold har nu officielt kastet sig ind i fodboldens kamp for forandringer og større fokus på menneskerettigheder i den kommende VM-værtsnation Qatar.

Før VM-kvalifikationskampen mod Moldova søndag aften var de danske spillere iført specielle t-shirts med påskriften "football supports change" (fodbold støtter forandringer, red.).

De 11 spillere i den danske startopstilling gik på banen i Herning og afsang nationalsangen i almindelige træningstrøjer.

Da fællessangen var overstået, smed spillerne overtrøjen og fik taget holdfoto iført aktionstrøjerne med det særlige budskab.

Først det obligatoriske billede af de 11 startere, og derefter gik spillerne ud til sidelinjen, hvor alle udskiftere og den danske stab også stod med t-shirten trukket ud over træningsdragten, så der kunne tages et gruppefoto af hele den danske delegation

DBU havde tidligere søndag varslet aktionen, som er arrangeret i samarbejde med det hollandske landshold. Hollænderne bar t-shirts med et identisk budskab, inden de lørdag besejrede Letland i Amsterdam.

Danmark er det seneste af en række lande, der har benyttet VM-kvalifikationskampene til at markere deres utilfredshed med forholdene i Qatar.

Det var Norge, der indledte bølgen i onsdags ved at fremvise t-shirts med et budskab om menneskerettigheder. Nordmændene fulgte lørdag op med en ny aktion, hvor de opfordrede andre lande til at tage del i protesten.

Den opfordring er foreløbig blevet fulgt af Tyskland, Holland og nu også Danmark.

Qatars værtskab for VM i 2022 har været omgærdet af diskussion, siden Fifas eksekutivkomité sendte slutrunden til ørkenstaten ved en afstemning helt tilbage i 2010.

Debatten er tiltaget i tiden op til denne uges start på kvalifikationen til slutrunden.

Ikke mindst efter at den britiske avis The Guardian for nylig regnede sig frem til, at mindst 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM.

Nogle af dødsfaldene er sket i forbindelse med opførelsen af nye stadioner og andre projekter i forbindelse med slutrunden.

DBU udsendte søndag en pressemeddelelse med kritik af Qatars værtskab.

- Beslutningen om at afholde VM i Qatar er forkert og kontroversiel, da landet har store udfordringer i forhold til både menneskerettigheder for migrantarbejderne og i forhold til bæredygtighed med at bygge så mange nye stadions, der risikerer at stå tomme efter VM-slutrunden.

- DBU var ikke med til at tage den beslutning, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

