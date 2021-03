Seks dage før Danmarks EM-premiere skal landsholdet i kamp mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.

Fodboldlandsholdet møder Bosnien-Hercegovina i en testkamp før EM.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Kampen spilles på Brøndby Stadion 6. juni, og seks dage senere tager Danmark hul på EM, hvor holdets tre gruppekampe spilles på hjemmebane.

Parken i København lægger således græs til EM-kampene mod Finland, Belgien og Rusland.

Nøjagtigt som op til VM i 2018 pudser landsholdet formen af for sidste gang inden slutrunden med en kamp på Brøndby Stadion, og landstræner Kasper Hjulmand glæder sig til at møde et godt hold.

- Vi får kompetent modstand i den sidste styrkeprøve før EM, hvor det passer os glimrende at møde et hold, der besidder den kvalitet, som Bosnien-Hercegovina kommer med, og desuden er det fint, at vi spiller på hjemmebane i Brøndby.

- Det sikrer os de optimale forberedelser til vores første EM-kamp en lille uges tid senere, siger Kasper Hjulmand.

Det er endnu ikke afklaret, om der til den tid kan komme tilskuere på stadion, men landstræneren ser optimistisk på den mulighed.

- Vi glæder os meget til sommer, hvor vi forhåbentligt kan se frem til at have vores fans tilbage på lægterne til kampene, siger Hjulmand.

Danmark mødte senest Bosnien-Hercegovina i en turnering i Japan i 2016, hvor det blev 2-2.

De to nationer tørnede også sammen to gange i VM-kvalifikationen i 1997 og i EM-kvalifikationen i 2003, hvor det blev til et skuffende dansk nederlag på 0-2 i Parken.

I den forgangne EM-kvalifikationsturnering blev Bosnien-Hercegovina nummer fire i sin gruppe efter Italien, Finland og Grækenland.

/ritzau/