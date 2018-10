Fodboldlandsholdet træner kun bag lukkede døre inden lørdagens Nations League-kamp mod Irland.

Herning. Det bliver svært for både de danske landsholdsfans og irske spioner at gennemskue, hvordan fodboldlandsholdet erstatter en skadet Christian Eriksen i lørdagens Nations League-kamp i Dublin.

Frem mod kampen træner landsholdet nemlig kun bag lukkede døre i henholdsvis Vildbjerg nær Herning og på kampbanen i Dublin.

Oprindeligt var onsdagens træning i Vildbjerg åben for både presse og tilskuere, men af taktiske årsager har landstrænerteamet valgt at træne uden omverdens blikke. Det siger assistenttræner Jon Dahl Tomasson.

- Det sker rundt omkring i hele verden. Vi lukker ikke træningen for at lukke den, vi vil prøve noget taktisk af. Det kan godt være, at irerne ikke er så gode til dansk, men nogle af tingene kan jo blive oversat.

- Så derfor lukker vi træningen. Men vi vil stadig skrive autografer til dem, der nu er mødt op for at se os, siger Jon Dahl Tomasson onsdag formiddag.

Han bekræfter, at puslespillet omkring Eriksens fravær er en del af forklaringen på, at holdet ønsker at træne i fred.

- Når Christian ikke er der, må andre tage over. Så skal vi finde den rigtige løsning på, hvordan vi skal gøre det. Vi har en plan for at erstatte ham, og vi er sgu ret sikre på den plan.

- Men derfor kan det alligevel være meget rart at få prøvet nogle ting af, uden at alle kan kigge med. Vi skal ikke give irerne for meget, for vi skal jo vinde på lørdag, siger Tomasson.

Mandag blev træningen for markspillerne aflyst, og tirsdag var det kun et halvt hold, der trænede i Vildbjerg, mens resten restituerede i styrkerummet.

