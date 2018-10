Landsholdets spidsangriber scorer sjældent, og lørdag er Christian Eriksen der ikke til at kompensere for det.

Dublin. På mange måder går det godt for fodboldlandsholdet. Ser man bort fra vikarlandsholdets optræden i Slovakiet har Danmarks landshold kun lukket to mål ind i 2018, og holdet har ikke tabt i ordinær spilletid siden oktober 2016.

Foruden den imponerende defensiv har en storspillende Christian Eriksen sørget for, at landsholdet flittigt skaber chancer og laver mål i den anden ende.

Men der er et lille minus. Holdets centrale angriber er stoppet med at score. I Åge Hareides ni kampe som landstræner i 2018 har spilleren på den centrale angrebsplads i nordmandens 4-3-3-system ikke lavet mål.

I år har Hareide i forskelligt omfang brugt Nicolai Jørgensen, Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite som central angriber - men uden mål.

Derfor står landsholdet reelt uden en sikker førsteangriber med mål i støvlerne. Sådan en rolle har Preben Elkær, Ebbe Sand og Nicklas Bendtner tidligere haft i årevis.

Åge Hareide ser positivt på, at han kan vælge mellem mange forskellige angrebstyper til lørdagens Nations League-kamp i Irland, men samtidig ville han gerne have en garanteret måltyv i front.

- Der er en grund til, at farlige angribere koster rigtig mange penge i fodbold.

- Det kan være svært at finde en angriber, som kan lave mange mål. Hvis du finder ham, skal jeg nok bruge ham. Jeg håber, at der vokser en spiller frem, som kan gøre det på landsholdet, siger Åge Hareide.

Den seneste spidsangriber til at score på landsholdet var Nicklas Bendtner i november sidste år, da han for næsen af Christian Eriksen fik lov til at tage et straffespark i 5-1-sejren over Irland. Fem kampe tidligere scorede Nicolai Jørgensen mod Polen.

Assistenttræner Jon Dahl Tomasson var selv en flittigt scorende landsholdsspiller. Landsholdets mest scorende spiller nogensinde er ikke bekymret over, at frontangriberne ikke laver mål, så længe andre gør det.

- Vi skal ikke fokusere på, om angriberne scorer, men om vi vinder kampene eller ej, og om vi kommer til chancer. Og det gør vi. Vi forsvarer og angriber som hold, hvilket er alfa omega.

- Christian Eriksen har lavet rigtig mange mål, men han er skadet, så nu må de andre tage over. Så må vi sørge for at bringe dem i de rigtige positioner, så vi kommer frem til chancer og kan lave mål. Uanset om det er midtbanespillere, eller om det er den forreste mand, siger Tomasson.

/ritzau/