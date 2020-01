Kasper Dolberg sætter flere ord på hele ur-sagen.

Det gør han i et interview med det store franske medie L'Equipe.

Dolberg fortæller blandt andet, at der blev joket blandt landsholdskammeraterne, da han mødte ind til samling:

»Jeg tror, at alle tog det alvorligt, for sådan noget må ikke ske. Men selvfølgelig hørte jeg de jokes, der blev fortalt.«

Danmarks Kasper Dolberg har scoret til 2-0 i venskabskampen Danmark mod Luxembourg på Aalborg Stadion, 15. oktober 2019. Målscorer Kasper Dolberg og assistmager Robert Skov gav hinanden en stor krammer, da de to barndomsvenner fejrede 2-0-målet i 4-0-sejren over Luxembourg.

»Da jeg var med landsholdet, talte vi lidt om det, og de spurgte mig 'hvad er klokken?' og sådan noget,« siger Dolberg til mediet.

Der var ikke gået længe efter hans skifte fra Ajax til Nice i sommer, før medierne skrev om, at en holdkammerat til Dolberg havde stjålet hans ur til 500.000 kroner.

Det viste sig at være den 18-årige Lamine Diaby Fadiga, der i omklædningsrummet havde nuppet Dolbergs ur. Efterfølgende blev han fyret fra klubben for episoden.

Dolberg mener, at klubben håndterede situationen godt på trods af omstændighederne:

»Da jeg opdagede det, kunne jeg ikke tro, at det virkelig skete, men klubben håndterede det på den bedste måde. For mig var det fint, at det blev løst. Det var selvfølgelig ikke positivt, men det blev håndteret godt.«

»Det gav mig ro i sindet og gjorde mig ubekymret. Jeg vidste, at det ville ende godt. Det var mere uden for klubben, at folk talte om det, hvilket var irriterende,« fortæller Kasper Dolberg.

Danskeren var i aktion fredag aften for Nice, da holdet spillede 1-1 på hjemmebane mod topholdet Rennes. Kasper Dolberg scorede holdets eneste mål. Se målet i videoen øverst.

Det var angriberens femte mål i 15 kampe for klubben.