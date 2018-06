Landsholdsspillerne skal have de rigtige ting at spise og drikke, når de om to uger skal spille VM.

Derfor vil kokken Per Thøstesen stort set mandsopdække dem, efter at de er landet i Rusland.

- Jeg er hele tiden med holdet, når de er ankommet til Rusland. Det er dag og nat.

- Det er kun, når jeg sover, at jeg ikke er sammen med dem, men der kan jeg så drømme om fodbold, siger Thøstesen, der til daglig driver restauranten Bistro Boheme i København.

Den 48-årige kok står foran sin femte slutrunde med landsholdet, og han ved derfor, at der bliver mange ting at holde øje med, når holdet skal bevæge sig rundt i det store land.

LÆS OGSÅ: Efter 12 år i 'skjul': Nu bryder Thomas Gravesen endelig tavsheden

Landsholdet skal spille i byerne Saransk, Samara og Moskva, mens basen er i Anapa ved Sortehavets kyst.

- Det drejer sig ikke kun om at lave mad. Der skal også holdes øje med eksempelvis vand. Hvad skal vi selv have med.

- Vi skal også tage højde for, hvor varmt der er, og hvor meget de taber sig. Vi har meget, vi skal have fyldt på dem, siger Thøstesen.

Han er med på flyveturene og vil også være tæt på spillerne under kampene, hvor han formentlig kommer til at sidde lige bag den danske bænk.

- Det er vigtigt, at jeg kan komme hurtigt i omklædningsrummet, hvis der er noget, der skal gøres, siger Thøstesen.

LÆS OGSÅ: Mystik om Gravesens fremtid efter 12 år i skjul

Planlægningen er omfattende, og han ved mere eller mindre, hvad der kommer på menuen hver eneste dag under VM.

Thøstesen har for længst tjekket forholdene ud i de forskellige køkkener og talt med hotellernes egne kokke.

Derudover medbringer han en kok fra Bistro Boheme. Medhjælperen vil rejse ud til spillestederne flere dage i forvejen, så alt fungerer optimalt, når landsholdet lander et nyt sted.

Lørdag aften tester Danmark VM-formen i en testkamp i Stockholm mod Sverige. I næste uge venter Mexico på Brøndby Stadion, inden landsholdet 11. juni sætter kursen mod Rusland.

/ritzau/