Nice-angriberens Kasper Dolbergs navn blev ikke råbt op, da landstræner Kasper Hjulmand mandag formiddag udtog sit landshold til de kommende VM-kvalifikationskamme mod Østrig, Isreael og Moldova.

Men det skyldes ikke, at landstræneren har fravalgt Dolberg.

Det er derimod de franske coronarestriktioner, der spænder ben for den blonde angribers deltagelse.

»Det er de franske myndigheders rejseregler, som gør, at når Dolberg forlader EU, så skal han vistnok holde 14 dages karantæne,« fortæller Kasper Hjulmand.

»Og det betyder, at han ikke ville kunne komme med til Israel, medmindre at han holder 14 dages karantæne, når han vender hjem. Og det kan ikke lade sig gøre.«

Det er ikke første gang, at coronaen skaber problemer for det danske landshold. I november var det de engelske restriktioner, der i første omgang forhindrede de spillere, der har deres dagligdag i England, i at deltage i Nations League-kampen mod Island.

Men her søgte DBU dispensation, og det endte med, at de engelske myndigheder løsnede lidt på kravene, så de danske landsholdsspillere slap for en lang karantæne. Og nu håber DBU, at franskmændene også kan bøje reglerne lidt.

»Vi søger dispensation, og så må vi se, hvad der sker i løbet af ugen,« siger Kasper Hjulmand.

Danmark møder Israel på udebane den 25. marts. Tre dage senere venter en hjemmebanekamp i Herning mod Moldova. Og yderligere tre dage senere venter der en svær på udebane mod Østrig.

De kampe bliver uden Mathias Zanka Jørgensen, som for første gang længe er droppet til landsholdstruppen. Derimod er der comeback til Lasse Schöne. Du kan se hele truppen lige her.