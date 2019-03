Schweiz spiller med stor risiko, og det vil fodboldlandsholdet udnytte i tirsdagens EM-kvalifikationskamp.

Lørdag eftermiddag klokken 15 var hele det danske fodboldlandshold bænket for at se EM-kvalifikationskampen mellem Georgien og Schweiz forud for Danmarks møde med schweizerne på tirsdag.

Landstræner Åge Hareide og de danske spillere så schweizerne vinde 2-0 uden at sprudle.

Selv om danskerne ikke fik en hjælpende georgisk hånd, var kampen alligevel brugbar. Den bekræftede nemlig en schweizisk svaghed, siger Hareide.

- Deres stoppere blev ikke udfordret, men det var interessant, at de gav en masse kontramuligheder væk. Georgien tog ikke imod de muligheder, men det skal vi kunne udnytte bedre, for vi har stor fart hos vores forreste spillere, siger Åge Hareide.

Nordmanden har set alle Schweiz' kampe fra de seneste to år, og modstandernes presspil og kontraangreb er gennemgående udfordringer for holdet.

- Schweizerne har det sværest med kontraangreb imod, for de spiller med høj risiko. Det gør de specielt på hjemmebane, så vi skal være meget skarpe, og det skal gå stærkt, når vi får fat i bolden.

- Den del af spillet kommer vi også til at arbejde med på træningsbanen i dag (søndag, red.). Vi skal være ekstremt aggressive i starten af kampen, siger Åge Hareide.

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen var en af de 23 spillere, hvis pensum lørdag bestod i at se Georgien-Schweiz. Ligesom landstræneren ser han muligheder for at straffe schweizernes dristige forsvarsspil.

- Vi så i går, at de har nogle svagheder. De tager meget store chancer i deres opspil, og de så pressede ud i nogle situationer, når det gik den anden vej. Så der er klart nogle muligheder for os.

- De ser meget sårbare ud, når de mister bolden, de blev bare ikke straffet af Georgien, som ikke har de samme kvaliteter som os. Vi har scoret rigtig mange mål på kontrachancer, og det tror jeg også, at vi får muligheden for at gøre på tirsdag, siger Nicolai Jørgensen.

I lørdagens kamp så Åge Hareide ikke taktiske tendenser, der overraskede. Men måske bliver landstræneren alligevel klogere, når spejderen Brian Priske aflægger rapport senere søndag.

- Brian Priske er på vej fra Tbilisi, og vi møder ham i Basel i eftermiddag, og så sætter vi os ned og diskuterer med ham, hvordan han så kampen fra tribunen.

- Det er nemmere at se en kamp på stadion end på tv, for i tv ser man ikke alle områder af banen i billedet. Vi brugte også Priske under VM, og han laver gode rapporter, siger Åge Hareide.

/ritzau/