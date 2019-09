Når det danske landshold sparker næste EM-kamp i gang, bliver det med en ny partner i ryggen.

For der er indgået et nyt samarbejde med STARK.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

»Vi er utrolig glade for og stolte over, at vi de næste år skal bakke op om Herrelandsholdet i fodbold. I STARK står vi bag Danmarks dygtigste håndværkere, og nu har vi fået den enestående mulighed at bakke op om landets bedste fodboldhåndværkere,« lyder det fra byggecenterkædens marketingchef, Mads Aagaard Jensen.

Aftalen lyder - indtil videre - på to år, og det betyder, at STARK træder ind i en kreds, der i forvejen tæller Carlsberg, Danske Spil, Arbejdernes Landsbank og Hummel.

Og det er ikke kun Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og resten af landsholdet, som aftalen gælder for.

Aftalen omfatter også Old Boys-landsholdet, der fremover kommer til at have byggecenterkædens navn stående på brystet.

At aftalen er blevet lavet skyldes blandt andet, at STARK og de to landshold har samme målgruppe - og værdier, lyder det i pressemeddelelsen.

»Mange af landsholdets fans er kunder hos STARK – og mange af kunderne hos STARK er fans af Herrelandsholdet. De deler glæden ved fodbold men også ønsket om professionalisme, samarbejde og evnen til at bygge noget, der gør en forskel,« siger Kasper Sindt, der er chef for kommercielle partnerskaber i DBU.

Næste gang herrelandsholdet skal i aktion er den 12. oktober, hvor Åge Hareides tropper møder Schweiz i EM-kvalifikationen.

Kampen, der spilles i Parken, er udsolgt. Landsholdet går desuden ind til kampen med en stime, der lyder på 29 kampe uden nederlag i ordinær spilletid.

Efter det venter en venskabskamp mod Luxembourg, inden det i november igen gælder VM-kvalifikationen. Her skal Hareides mandskab møde Gibraltar hjemme og Irland ude.