Der er Nya Ullevi i Göteborg. Og så er der et par stadions i Mexico.

Men i den nyere danske landsholdshistorie har få stadions givet så stor en oplevelse, så mange myrepatter og så megen ståpels som Aviva Stadium i Dublin. Hos både spillere og fans.

For bare 11 måneder siden vandt de rød-hvide med en flyvende Christian Eriksen i spidsen ikke bare 5-1 i meriterende en udekamp mod et irsk hold, der året forinden havde været i en EM-kvartfinale.

Nej, Åge Hareides landshold slog sig i samme moment ind i den første danske VM-slutrunde i otte år med et øredøvende brag.

Christian Eriksen var den store helt, da Danmark sidste år vandt 5-1 i Dublin og kvalifiderede sig til VM. Foto: Liselotte Sabroe

Lørdag aften er det danske landshold tilbage, hvor det hele kulminerede den 14. november sidste år. Modstanderen er den samme. Et irsk hold, der igen slår dørene op til arenaen for en af dansk fodbolds helt store succeser.

»Vi kommer ind af døren her og har gode minder fra omklædningsrummet og banen. Men det er fortid, og vi kan ikke bruge fortiden til så meget mere. Det handler om fremtiden nu. Det kommer til at blive en anden type kamp. Det bliver nok ikke en 5-1-kamp, selv om vi håber det. Men vi kan bruge det (succesen fra sidste år, red.) i den forstand, at det giver noget godt humør, når vi kommer ind i omklædningsrummet. Vi ved, vi har haft succes her før,« siger Kasper Schmeichel, da han fredag aften er tilbage på Aviva Stadium for første gang siden storsejren i det altafgørende play off-opgør sidste efterår.

Opgøret sidste år var en gigantisk triumf for dansk landsholdsfodbold og en tilsvarende stor ydmygelse for irsk. Og der er én ting ved triumfer og ydmygelser.

De efterlader ofte en modstander slagen, men også hævnlysten. Og det er præcis, hvad Åge Hareide regner med, irerne er lørdag aften, når de to lande for anden gang prøver kræfter med det nye Nations League-format.

Lufttur til Åge Hareide efter sidste års storsejr i Irland. Lørdag mødes de to hold igen - samme sted. Foto: Liselotte Sabroe

»De søger hævn for, hvad der skete i november. Men det er vi klar til,« siger landstræneren.

Han - og resten - af det danske landshold møder Irland uden Christian Eriksen, der sidste år var manden der med tre fænomenale scoringer gav irerne de største sår.

De sår håber de rød-hvide at strø salt i, men Kasper Schmeichel og Simon Kjær er klar over, at hjemmeholdet vil gøre alt for at forhindre en gentagelse.

»Hævn kan både være positivt og negativt. Nogle gange kan du komme ud med alt for meget tænding, spille hovedløst og få både gule og røde kort. Andre gange rammer man det perfekte spændingsniveau. Så det er ikke altid nemt at forberede sig på,« siger Kjær.

Mere jubel fra november sidste år på Aviva Stadium i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi skal sørge for, at vi er klar, og det må ikke blive en sovepude, at vi vandt 5-1 her sidste gang. For det bliver ikke en nem kamp,« fortsætter anføreren.

»Stod jeg i deres position og havde tabt 5-1 på hjemmebane ville jeg i hvert fald også have en led smag i munden. Men som Simon siger, kan den slags både falde positivt og negativt ud,« supplerer Kasper Schmeichel.

Irland har ikke bare revanche til gode i forhold til Danmark.

Lørdagens hjemmehold skal også hævne sig i forhold til Nations Leagues første runde, hvor de grønklædte tabte 1-4 til Wales.