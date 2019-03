Når det danske landshold skal træne frem til de kommende landskampe, sker det i ... Sverige.

»Vi har været i dialog med Brøndby og FC København, men de siger begge, at deres baner ikke er gode at træne på,« siger Peter Møller, fodbolddirektør i DBU:

»Så vi har valgt, at vi træner i Malmø, hvor vi ved, at der er en god bane.«

Det skyldes, at der simpelthen ikke er en såkaldt hybridbane til rådighed til de bedste danske fodboldspillere - det er en bane, der er mere modstandsdygtig i forhold til vind og vejr i vinter- og efterårsmånederne.

Hvad er en hybridbane? En hybridbane er et underlag, hvor naturgræs er blevet kombineret med en lille mængde kunstfibre. Det gør den mere slidstærk (og skridsikker) end en bane, der kun har naturgræs - men spillerne har samtidig en fornemmelse af at spille på naturgræs. Det sker ved, at græsset bliver sået på et tæppe/net af kunstfibre, der gør banen mere stabil at spille på. Også i dårligt, vådt, efterårsagtig vejr.

Danmark åbner landsholdssæsonen 21. og 26 . marts mod henholdsvis Kosovo og Schweiz. Begge kampe er på udebane, og det betyder, at den ene træningsdag inden afrejsen kommer til at finde sted på en hybridbane nær Malmö Stadion.

Hvorfor skal spillerne træne på en hybridbane. Det gjorde man da eksempelvis ikke i din tid?

»De spiller flere kampe i dag, spillet er anderledes, hurtigere, og skader og slitage har også en kæmpe effekt. Det er også hybridbaner, der er på Brøndby Stadion og i Parken - og prøv at tage en tur til England og se på nogle af de baner, de spiller på,« siger Peter Møller.

Hvilket signal sender det til eksempelvis de danske fans, at de kun får mulighed for at se spillerne i Sverige?

»Det sender et signal om, at vi skal have nogle bedre baner i Danmark. Og alle, der har har med fodbold at gøre, kan se, at skal vi blive bedre til at spille fodbold, skal vi have nogle bedre baner. Så vi skal til at oppe os lidt, så vi har optimale forhold.«

Malmø - Kosovo - Schweiz Sådan træner landsholdet. 18. marts: Mødes spillerne i København og træning i fitnesscenter.

19. marts: Træner spillerne i Malmø.

20. marts: Afrejse til Kosovo og træning.

21. marts: Træningskamp mod Kosovo.

22. marts: Afrejse til Schweiz og træning.

23.-25. marts: Træning i Schweiz

26. marts: EM-kvalifikationskamp mod Schweiz. Peter Møller forklarer: »VI skal møde Kosovo først. Så det giver ikke mening at rejse tilbage til Danmark og så til Schweiz igen. Så er det bedre, at rejse direkte til Schweiz og træne på en fantastisk hybridbane i St. Gallen. Det handler om, hvor meget vi skal rejse. Det belaster spillerne - og det er ekstremt dyrt. Så der er også økonomi i det. Det giver en optimal forberedelse til årets vigtigste landskamp, Schweiz på udebane. Det må vi bare erkende.«

Med 'vi' appellerer fodboldirektøren til danske kommuner nær København. Prisen på en hybridbane er 10 millioner kroner, så det er ifølge Peter Møller ikke noget, DBU selv kan finansiere med et greb i pengetanken. 'I har selv lige set vores regnskab,' som han udtrykker det om det nyligt annoncerede underskud på lige netop samme beløb.

Derfor har DBU også været i dialog med Københavns Kommune og andre kommuner på Sjælland for at finde en løsning. Indtil videre uden resultat.

Til gengæld er man ved at bygge en hybridbane i Herning, og det glæder Peter Møller sig over.

Åge Hareide og landsholdsspillerne kommer ikke til at træne i Danmark inden de kommende landskampe. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide og landsholdsspillerne kommer ikke til at træne i Danmark inden de kommende landskampe. Foto: Liselotte Sabroe

»Herning Kommune rykker bare, for de kan godt se fordelen i, at vi bruger sådan en bane meget med alle vores landshold,« siger han.

Men han ser også meget gerne en tilsvarende hybridbane nær København og hjemmebanen Parken, hvor alle Danmarks hjemmekampe i 2019 skal spilles.

Næste landsholdssamling er i juni, og her bliver basen i Helsingør, hvor landsholdet i mange år har holdt til, men så venter også de 'sløje baner i oktober og november'.

»Her får vi allerede en udfordring til efteråret. Hvis ikke vi kan træne i København, bliver vi nødt til at træne i Herning. Så vi skal også have én i hovedstaden, og det kan kun gå for langsomt. Ellers skal vi bruge meget tid og mange kræfter på at rejse internt i Danmark. Det er ikke optimalt, og jeg kan godt forstå spillerne, når de eksempelvis kommer fra Sevilla. Mellemlandinger tager lang tid, og vi skal også bruge lang tid i bus på at køre frem og tilbage mellem Herning og København,« siger Peter Møller.

Bliver det så kun den her ene gang, at I kommer til at træne i Sverige?

»Det ved jeg ikke, men jeg tvivler på, at det komme til at ske igen. Herning Kommune har været med til at finansiere en hybridbane, så nu har vi snart sådan en i Danmark. Man skal aldrig sige aldrig, men det ligger os ikke på sinde, at vi igen skal tage uden for Danmarks grænser, når vi nu får en bane herhjemme.«