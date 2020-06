De danske fodboldspillere kan godt finde passet frem og træne lidt fremmedsprog.

For kvaliteten på den pulje af spillere, som landstræner Kasper Hjulmand har til rådighed, er så høj, at han lige nu har svært ved at se danske Superliga-spillere på sit kommende landshold.

»Jeg tror, at Åge Hareide var ude at sige, at der findes ikke så mange aktuelle danske landsholdsspillere i Superligaen. Netop fordi vi har så mange dygtige spillere, der spiller i nogle større ligaer. Alt andet lige er niveauet i de største ligaer i Europa bare større end i Superligaen,« siger Kasper Hjulmand.

Han var som nyudnævnt landstræner en tur på Superliga-rundtur i weekenden og se flere af de bedste danske hold. Men det var nu mere corona-pandemiens nedlukning af landet, der gav ham den mulighed.

For med spillere i de bedste rækker i Europa regner Kasper Hjulmand med at bruge mange timer i fly for at besøge og nærstudere emner til de 23 pladser på landsholdet. Det betyder dog langt fra, at Superligaen og fodbold i Danmark er ligegyldigt.

»Jeg synes, der er en værdi i at følge med i, hvad der foregår i dansk fodbold. Der er også unge spillere, jeg godt kan lide at se, når de spiller deres første kampe i Superligaen. Så jo, det interesserer mig, men sandheden er også bare i øjeblikket, at man virkelig skal være god i Superligaen for at komme med på A-landsholdet,« siger Hjulmand og kigger ud i fremtiden.

»Når Europa åbner op, vil jeg nok være mere ude, end jeg vil være hjemme. Men i de sammenhænge jeg kan, vil jeg meget gerne holde fingeren på pulsen på Superligaen, dansk fodbold og talentudviklingen. Det kommer jeg ikke til at slippe.«

Og når Kasper Hjulmand skal ud for at se sine spillere, står han også klar til at give sit besyv med. Hvis spillerne ønsker et godt råd, er døren til landstræneren åben. For Hjulmand ved godt, at hans landsholds kvalitet ikke udelukkende skabes af hans arbejde på træningsbanen.

»Som landstræner er du dybt afhængig af, hvilke valg spillerne træffer, og hvor de ender henne. Hvordan udvikler de sig, og hvilke roller får de på holdene. Men puljen af spillere er rigtig fin. Der kommer nogle unge spillere, der bliver spændende også at følge. Men det er igen helt afhængigt af, at de træffer gode valg, og de lander nogle steder, hvor de kommer til at spille, at der bliver troet på dem, og at de udvikler sig.«