Det er 12 år siden, der sidst var en dansker i Champions League-finalen.

Daniel Agger spillede fuld tid for Liverpool, der tabte 2-1 til AC Milan. Liverpool er der igen, 12 år efter - denne gang mod Tottenham og Christian Eriksen.

Tottenhams danske midtbanestjerne mangler derfor lige nu i landsholdslejren, der forbereder sig til EM-kvalifikationskampene mod Irland og Georgien.

Landholdskollegaerne Pierre-Emile Højbjerg og Kasper Schmeichel står dog med jævne mellemrum som modstander til Christian Eriksen i Premier League for henholdsvis Southampton og Leicester, og de har ikke noget imod at tale deres ven og kollega op.

Åge Hareide, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen under et pressemøde ved VM i Rusland. Foto: YURI CORTEZ Vis mere Åge Hareide, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen under et pressemøde ved VM i Rusland. Foto: YURI CORTEZ

»Det er helt sikkert, at et fodboldhold uden Christian Eriksen er et svækket hold. Det er uanset, om det er landsholdet eller Tottenham. Han skaber chancer og har det fantastiske overblik,« siger Kasper Schmeichel.

Arbejdshesten Christian

Landsholdsmålmanden er dog hurtig til at sætte fokus på det, man ikke ser med Christian Eriksen.

»Jeg tror, der er mange, der undervurderer eller ikke ser hans arbejdsindsats - også defensivt. Man har det også lidt med Kevin De Bruyne i Manchester City. Folk lægger ikke mærke til, hvor meget defensivt arbejde, de også laver. Christian er en urolig vigtig spiller for både Tottenham og landsholdet,« fortæller Schmeichel.

Pierre-Emile Højbjerg mener desuden, at Christian Eriksen har et stor fordel i det arbejde, manager Mauricio Pochettino har lavet med holdet.

Set med danske briller på håber jeg selvfølgelig, Christian Eriksen vinder. Pierre-Emile Højbjerg

Den danske Southampton-anfører er fuld af beundring over London-holdet, som han har spillet mod flere gange.

»En ting er, hvad man ser på tv, men noget andet er at spille mod Tottenham. De har nogle helt utrolige løbemønstre og en utrolig forståelse for hinanden,« starter Pierre-Emile Højbjerg.

»Det er sjovt at se, når Christian har bolden, så løber Dele Alli på bagerste stolpe i feltet, og Christian slår den i blinde. Når Christian får den inde i banen, så vender Harry Kane bare ryggen til og løber mod mål, for han ved den kommer. Også Son har nogle gode løbemøsntre. Det er det, jeg er mest imponeret over. Det er så integreret i dem og så godt sammenspillet, at de næsten kan spille hinanden i blinde.«

»Og det er til Christians allerstørste fordel, fordi han om nogen tænker hurtigere end de andre. Og så kan han lægge den sidste aflevering, som de færreste kan. Det er noget, der passer ham rigtig godt,« siger Piere-Emile Højbjerg.

Tottenhams fordel

Begge landsholdspillere er også fuld af roser over Liverpool, der virkelig har udfordret Manchester City i kampen om Premier League-titlen.

De er et dynamisk hold med et godt genpres, som mestrer alle facetter af spillet, lyder det, og de er sikre på, at det bliver en meget lige finale.

Alligevel kan de begge pege på steder, hvor Tottenham kan juble over en lille fordel. For Schmeichel handler det om en engelsk angriber, der ser ud til at være blevet skadesfri.

»Liverpool har tre mand foran, der er meget velfungerende. Jeg har selv spillet sammen med Harry (Kane, red.), og han er en topklasseangriber. De er meget heldige med at have både Harry og Son. Og så har de muligheden for at smide Llorente på, og vi så hvor store problemer, det skabte for Ajax. De har en masse muligheder, ligesom Liverpool også har,« siger Kasper Schmeichel.

Samtidigt ser Pierre-Emile Højbjerg et enkelt sted, hvor de undertippede fra Tottenham er bedre.

»Jeg kan jo ikke sige noget dårligt om de to hold. Men det eneste, Liverpool måske ikke mestrer, som jeg tror, Tottenham finde sig bedre tilpas i, er at stå rigtig dybt. Liverpool vil gerne presse højt, de vil gerne dominere. Tottenham er måske lidt bedre til at stå lidt længere tilbage,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Mens Schmeichel forholdet sig neutralt, er Højbjerg ikke sen til at fortælle, hvem han hepper på.

»Set med danske briller på håber jeg selvfølgelig, Christian Eriksen vinder. Og når svigerfar og min bedste kammerat er Liverpool-fans, så er det selvfølgelig meget sjovt at grine lidt af dem. Men det bedste hold fortjener selvfølgelig at vinde.«