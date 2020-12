Fodbold kommer ifølge Frank Lampard i anden række i en coronatid, hvor der er usikkerhed om flere kampe.

Chelseas manager, Frank Lampard, er i tvivl om, hvorvidt fodboldklubbens kommende kampe kan blive afviklet efter virusudbrud hos både Manchester City og Morecambe.

Det siger Lampard til klubbens hjemmeside efter mandagens 1-1 kamp mod Aston Villa i Premier League.

Chelsea skal efter planen møde Manchester City i ligaen 3. januar, og en uge senere skal klubben møde Morecambe i FA Cup.

Men hen over julen er begge klubber blevet ramt af udbrud med coronavirus. Og det skaber usikkerhed omkring de kampe, der nu venter.

- Covid betyder, at det her er en mærkelig tid for os alle. Vi kan alle mærke, at denne måned bliver en hård periode for alle med virusbølger.

- Fodbold bliver sekundært i en situation som denne. Hvis vi ikke får spillet de her kampe, vil vi fortsætte vores arbejde, men først og fremmest skal vi sørge for, at alle er sunde og raske, siger Lampard til Chelseas hjemmeside efter mandagens kamp.

Manchester City fik mandag holdets kamp mod Everton udsat med kort varsel, efter at flere spillere blev testet positive for coronavirus. To kampe i Englands fjerdebedste række, League 2, med Morecambe er også blevet aflyst.

Chelsea ligger på sjettepladsen i Premier League efter 16 spillede kampe.

I begyndelsen af december lignede Chelsea ellers en mesterskabsbejler, men efter fire point i de seneste fem ligakampe, er deres muligheder blevet svækket.

