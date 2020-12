Frank Lampard peger på dovenskab som årsagen til lørdagens nederlag på 1-3 til Arsenal i Premier League.

Chelsea led lørdag aften et nederlag på 1-3 til London-rivalerne fra Arsenal og missede dermed en mulighed for at bringe sig nær toppen af Premier League.

Cheftræner Frank Lampard er ikke imponeret over sine spilleres indsats i nederlaget.

- Det var en mulighed for at spille os på andenpladsen mod et hold, der har haft det svært i en periode, siger han til Sky Sports.

Chelseas nedtur begyndte efter 34 minutter, da angriberen Alexandre Lacazette sparkede et straffespark i nettet. Kort før pausen udbyggede Granit Xhaka med et frisparksmål, der gjorde det svært at komme tilbage.

- Man kan enten gøre det svært for dem eller give dem en lille åbning, og det var det, vi gjorde fra første minut og resten af halvlegen. Det var dovenskab at begå et straffespark og dovenskab at give et frispark, som han (Xhaka, red.) sparkede op i hjørnet, siger Frank Lampard.

Andenpladsen blev senere lørdag nappet af Everton, som slog Sheffield United på udebane.

Chelsea ligger efter 15 kampe på syvendepladsen med 25 point, mens Arsenal tog et vigtigt skridt væk fra bunden og ligger på 14.-pladsen med 17 point.

De forsvarende mestre fra Liverpool, der fører Premier League, tager søndag imod West Bromwich.

/ritzau/