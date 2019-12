Frank Lampard tørner søndag sammen med José Mourinho, som han har lært meget af, men ikke vil efterligne.

Søndag står den på London-brag, når Chelsea gæster Tottenham. Det er samtidig et møde mellem to trænere, som kender hinanden særdeles godt.

Som spiller var Frank Lampard en hjørnesten på det Chelsea-hold, der under José Mourinhos ledelse høstede flere triumfer. Nu sidder de begge i en trænerstol for hvert sit London-storhold.

For et års tid siden mødte de første gang hinanden som managere, da Lampard stod i spidsen for Derby County, som ekspederede José Mourinhos Manchester United ud af Liga Cuppen.

Nu er Lampard i Chelsea og Mourinho i Tottenham - begge i hård kamp om pladserne i Premier Leagues top-4, som sikrer Champions League-deltagelse i næste sæson.

Lampard har aldrig lagt skjul på sin beundring af Mourinhos evner, men han slår fast, at han ikke ønsker at blive samme managertype selv.

- Han er åbenlyst en dygtig manager med mange gode kvaliteter, siger Lampard om Mourinho ifølge AFP inden kampen søndag.

- Men der er ikke én specifik ting, jeg har lært af at spille under ham, og jeg vil ikke forsøge at blive en klon af ham.

Selv om portugisiske Mourinho indtil videre er trådt roligt ind i rollen som Tottenham-manager, så er han kendt som en kontroversiel figur, der ikke går af vejen for at gå i rette med både modstandere og journalister.

Om det er den del af Mourinhos stil, som Lampard agter at holde ude af sit eget virke, nævner han ikke, men at dømme ud fra hans fremtræden som både spiller og træner virker han noget mere afdæmpet.

Men selv om Mourinho har skabt sig en del fjender på sin vej, så lægger Lampard ikke skjul på, at han på ingen måde er en af dem.

- Jeg er glad for at skulle møde José. Han havde enorm betydning for min karriere, da jeg spillede under ham, siger Lampard.

Da Mourinho overtog Tottenham efter fyringen af Mauricio Pochettino i november, var Christian Eriksen og co. 12 point efter Chelsea i tabellen.

Den afstand er kraftigt minimeret, og en Tottenham-sejr søndag vil betyde, at de to hold er a point.

/ritzau/