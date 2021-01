Den fyrede Chelsea-manager Frank Lampard er stolt af sine resultater, men havde håbet på længere snor.

Frank Lampard er skuffet over, at han mandag blev fyret som manager for Chelsea efter en periode med sløje resultater, så holdet er dumpet fra at være mesterskabskandidat til at være i midten af Premier League.

Klubikonet havde håbet, at han ville haft mere tid til at vende Chelsea-skuden. Det siger han i en erklæring fra trænerfagforeningen League Managers Association.

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke har fået tiden i denne sæson til at bringe klubben fremad og få den op på næste niveau, siger Frank Lampard.

Han overtog tjansen i Chelsea i sommeren 2019, da klubben var ramt af et transferforbud. Derfor måtte han indsluse en række unge spillere på førsteholdet, og det gjorde han med pæn succes.

Chelsea blev således nummer fire i Premier League og nåede FA Cup-finalen.

Forud for 2020/21-sæsonen købte holdet spillere for over 1,8 milliarder kroner, men efter en lovende start på sæsonen begyndte både resultaterne og spillet at halte.

- Da jeg overtog jobbet, vidste jeg, at klubben stod foran store udfordringer.

- Jeg er stolt af de ting, vi har opnået, og jeg er stolt af de akademispillere, som har taget skridt op til førsteholdet og gjort det godt. De er klubbens fremtid, siger Frank Lampard.

Samtidig takker han for den opbakning, som han har fået fra klubbens fans og fra klubejer Roman Abramovich.

Som aktiv nåede han at spille 648 kampe for Chelsea, mens det blev til 84 som ansvarshavende på London-klubbens sidelinje. 44 af de 84 kampe blev vundet.

