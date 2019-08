Chelsea har momentvis spillet godt, men træner Frank Lampard har ét point efter to kampe i Premier League.

Chelsea står efter sæsonstarten med et enkelt point efter to kampe og en tabt Super Cup-finale.

Træner Frank Lampard kan dog konstatere, at Chelsea har spillet godt i perioder undervejs, men det har ikke været nok for Andreas Christensen og co., som søndag hjemme måtte nøjes med 1-1 mod Leicester.

- De første 25 minutter (mod Leicester, red.) var sådan, som vi gerne vil spille, men det var resten af kampen ikke. Vi gav alt for meget plads væk.

- Jeg er skuffet over, at vi ikke kunne fastholde spillet fra begyndelsen. Jeg forventer ikke, at vi kan spille med 100 kilometer i timen i en hel kamp, men vi bør holde bedre fast i bolden, end vi gjorde, siger Frank Lampard ifølge AFP.

Chelsea måtte også se sig besejret i Super Cuppen, da Liverpool vandt opgøret efter straffesparkskonkurrence.

Finalen mellem vinderne af henholdsvis Champions League og Europa League blev spillet i Tyrkiet i ugens løb, og derfor har Chelsea haft rejseri i kroppen før mødet med Leicester.

- Jeg hader at bruge træthed som undskyldning, men det var en faktor i anden halvleg.

- Jeg føler med spillerne på grund af det. Hvis det var en faktor, så hjælper det at være bedre på bolden, så man ikke skal løbe så meget, siger Lampard.

Han har overtaget et Chelsea-hold, som har sagt farvel til superstjernen Eden Hazard, der blev solgt til Real Madrid denne sommer.

Chelseas transferkarantæne har betydet, at klubben ikke har kunnet hente spillere denne sommer, og Lampard har da også bragt flere unge i spil i de to ligakampe, men han erkender udfordringen.

- Vi har brug for mere personlighed på banen. Vi så det i ugens løb (Super Cuppen, red.), men i dag havde vi det ikke.

Leicester-manager Brendan Rodgers bakker Frank Lampards projekt i Chelsea op.

- Frank har gjort de godt. Han vil forsøge at køre nogle af klubbens unge spillere ind, hvilket han allerede har gjort. Han har givet dem en chance, og det er beundringsværdigt, siger Rodgers ifølge Reuters.

Unge Mason Mount bragte Chelsea foran i første halvleg, efter at Leicesters Wilfred Ndidi begik en stor fejl i defensiven.

I anden halvleg udlignede samme Ndidi dog, og Leicester pressede alvorligt på i slutfasen.

Kasper Schmeichel og Leicester har efter to kamp skrabet to point sammen i Premier League i denne sæson.

/ritzau/