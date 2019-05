Frank Lampard opfordrer sine spillere i Derby til at nyde kampen mod Aston Villa på trods af vigtigheden.

Frank Lampard har stået på Wembley et hav af gange som spiller.

Mandag står han der for første gang som manager, når hans mandskab, Derby, møder Aston Villa i playoff-finalen i Championship.

Finalen bliver kaldt den mest værdifulde, fordi der er en plads i Premier League og ifølge flere medier 170 millioner pund - 1,4 milliarder kroner - på spil.

Alligevel opfordrer han sine spillere til at nyde oplevelsen på Wembley.

- Vi skal virkelig nyde det, for det sker ikke særlig tit. Man vil gerne sætte et godt aftryk, når man spiller der.

- Vi har en god blanding af spillere. Nogle har allerede prøvet det, og de skal føre an og tale med de unge spillere. For de spillere, der ikke har prøvet det, er det vigtigt at vide, hvad de har i vente, siger Frank Lampard til klubbens hjemmeside.

Derby fandt vej til finalen ved at besejre Leeds over to kampe. Første opgør endte med en udesejr til Leeds, men i returopgøret på Elland Road slog Derby til og vandt 4-2.

Aston Villa besejrede West Bromwich efter 2-1 hjemme og 4-4 på udebane. Det er andet år i træk, at Aston Villa står i playoff-finalen. Sidste år endte det i skuffelse med et nederlag til Fulham.

Det må ikke ske igen, understreger anfører Jack Grealish.

- Det var den værste følelse. Jeg var helt knust, og jeg havde ikke meget tilbage i benene. Det er aldrig rart at tabe en finale og specielt ikke så stor en finale.

- Jeg tabte FA Cup-finalen, men playoff-finalen er nok den største, fordi det er den kamp, hvor der er mest på spil i hele verden, siger midtbanespilleren til Sky Sports.

- Det var en svær kamp mod et godt Fulham-hold, men i år er vores hold meget anderledes. Vi er yngre og mere energiske, så jeg håber, at det kan ses til banen på Wembley, siger han.

Kampen mellem Derby og Aston Villa sparkes i gang klokken 16 dansk tid. Vinderen følger Norwich og Sheffield United op i Premier League.

/ritzau/