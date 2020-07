Frank Lampard beskriver sit holds præstation i FA Cup-semifinalen som en af de bedste, siden han blev manager.

Chelseas manager, Frank Lampard, storroser sit hold, efter at Chelsea søndag aften besejrede Manchester United med 3-1 i semifinalen i den engelske pokalturnering FA Cup.

- Det er en fantastisk bedrift for os at komme i FA Cup-finalen, siger Lampard på et pressemøde efter kampen.

Han beskriver sit holds præstation mod United som en af de bedste, siden han tog over som manager i klubben sidste sommer.

- Jeg kan ikke bede spillerne om mere. Arbejdsmoralen og niveauet. Vi var ovenpå, og da de ændrede deres system, var vi endnu bedre. Jeg er meget stolt af den præstation, siger Frank Lampard.

Chelseas sejr kom i hus takket være mål af Olivier Giroud, Mason Mount og et selvmål af Manchester Uniteds Harry Maguire.

Bruno Fernandes reducerede til 1-3 for Manchester United i det 86. minut på et straffespark.

Chelsea kan nu se frem til at møde London-rivalerne fra Arsenal i FA Cup-finalen.

Kampen spilles lørdag den 1. august på Wembley i London.

Den danske forsvarsspiller Andreas Christensen sad på bænken for Chelsea hele kampen.

