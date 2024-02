Tusindvis af fans stod pludselig med dem på, hvor de alle sammen lignede hinanden.

Efter kampen indgik de også i en helt speciel fejring sammen med Brøndby-spillerne.

»Jeg tror de (Brøndby-fansene, red.) havde fået de der huer inde i byen. Jeg har nogle kammerater, der er Brøndby-fans, så jeg fik lidt videoer fra Odense centrum af, hvor der var godt gang i den. Det var fedt at få lidt huer på og ligne dem,« siger Brøndbys Mathias Greve efter kampen.

Han stod sammen med resten af Brøndby-spillerne med huerne på, hvor de fejrede sejren sammen med deres fans ved den ene endetribune på Nature Energy Park i Odense, da de ydmygede OB med en stensikker 3-0-sejr.

Vidunderlig følelse at fejre sejren sammen med jer på tribunerne i Odense!



Tak for jeres fantastiske opbakning - den er uvurderlig for os

Det var målscoreren til 3-0, der stod bag den spøjse fejring sammen med Brøndby-fansene.

»Kvistgaarden (Mathias, red.) var meget glad for de huer, og så tog vi dem allesammen på,« forklarer 18-årige Noah Nartey, der havde en helt speciel dag i Odense, som han nok aldrig glemmer.

Han fik nemlig Superliga-debut i storsejren mod OB.

»Det betyder en hel del, og det er rigtig stort. Jeg er rigtig glad for det,« siger Noah Nartey meget kortfattet om den vilde oplevelse.

Brøndby bevarer førstepladsen i Superligaen med den overbevisende sejr, hvorimod OB må til at kigge nedad i tabellen, da det spinkle håb om at nå mesterskabsslutspillet nok blev slukket søndag aften.

