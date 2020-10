2-7-blamagen mod Aston Villa skal have rusket op i Liverpool-spillerne, mener cheftræner Jürgen Klopp.

Liverpool har vadet i succes i to år, men i seneste spillerunde sad fodboldfans forstenede tilbage foran skærmen, da Jürgen Klopps tropper sensationelt blev smadret med 7-2 af Aston Villa.

Et uhørt, uventet og helt igennem chokerende resultat. Det kom lige før landsholdspausen og efter tre Liverpool-sejre på stribe.

Lørdag skal mesterholdet forsøge at rejse sig efter blamagen. Det skal ske i en af sæsonens vigtigste kampe for klubben fra Beatles-byen.

Modstanderen er således lokalrivalen Everton, og Liverpool-manager Jürgen Klopp håber, at spillerne hanker op i sig selv.

- Efter alle de gode ting, som er sket for os, havde vi måske brug for et stort slag i ansigtet for at vågne op, siger Klopp ifølge Reuters.

- Det er sådan, jeg tager det. Der er ingen andre måder, hvorpå man kan vende 2-7 til noget positivt.

- Og hvis det er tilfældet, så kan den (2-7-kampen, red.) have været den vigtigste kamp i sæsonen. Det vil vi forsøge at udnytte.

Med andre ord er revanchelysten stor hos mestrene, men den tyske succesmanager ved godt, at holdets mentale styrke bliver testet.

- Udfordringen i sådan en situation er, at man ikke ønsker, at spillerne er påvirket af det i næste kamp. Man vil have et selvsikkert hold, siger Klopp.

Det er ti år siden, Everton sidst fik skovlen under storebror fra Liverpool. Men med fire sejre ud af fire og en øjeblikkelig topplacering i Premier League ser Carlo Ancelottis blåblusede mandskab stærkere ud end længe.

Den netop overståede landsholdspause er dog klart til Liverpools fordel, mener Jürgen Klopp.

- Den perfekte stime, Everton var inde i før landsholdspausen, fortsætter ikke automatisk. Og problemerne, som vi havde mod Aston Villa, er der nødvendigvis heller ikke længere, lyder det fra tyskeren.

- Vi er et hold, som ingen kan lide at møde. Uanset hvem det er. Det gælder også for Everton.

Kampen på Goodison Park sparkes i gang klokken 13.30.

/ritzau/