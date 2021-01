»Gutter, det er en skam!«

Sådan lyder det fra Galatasarays vicepræsident, Abdurrahim Albayra, der har besøgt spilleren Omar Elabdellaoui, der lige nu er indlagt efter en ulykke med fyrværkeri.

Det skriver den tyrkiske avis Hürriyet.

Årsagen til Albayras udbrud er, at der går meldinger om, at ambulancefolkene, der hentede og kørte med landsholdsspilleren, ikke blot tog billeder af dem. De skulle også have delt dem på de sociale medier, og det har fået den tyrkiske klub op i det røde felt.

»Vi taler om en person, der har tre børn. Hvor er jeres samvittighed?« siger klubbens vicepræsident til avisen.

Det var nytårsaften, den norske landsholdsspiller kom til skade, da et stykke fyrværkeri eksploderede i hans hånd. Præcist hvor meget Omar Elabdellaoui er kommet til skade, vides ikke, men en læge har lørdag bekræftet, at hans syn er blevet påvirket.

»Vi har gjort alt for at få synet til at blive godt, og indtil videre er det gået fint. Men synet er påvirket af denne hændelse. Det er lidt værre på højre øje, end det er på venstre,« har lægen Vedat Kaya fortalt på et pressemøde ifølge Hurriyet.

Han går dog ikke i detaljer med, hvor slem skaden er, og hvor meget han reelt kan se.

Omar Elabdellaouis øjne har taget skade efter ulykken, men det vides ikke, præcist hvor slemt det står til. Foto: FERENC ISZA Vis mere Omar Elabdellaouis øjne har taget skade efter ulykken, men det vides ikke, præcist hvor slemt det står til. Foto: FERENC ISZA

Efter ulykken blev Omar Elabdellaoui kørt til hospitalet, hvor han blev behandlet i mange timer. Ud over skaden på øjnene har han fået en andengradsforbrænding i ansigtet, men her lyder meldingen, at plastikkirurger kan behandle det 'med et tilfredsstillende resultat'.

Den norske spiller har endnu ikke været på operationsbordet, og det er heller ikke sikkert, det kommer til at ske, fortæller Vedat Kaya. Lige nu afventer de situationen for at se, hvordan tingene udvikler sig.

29-årige Elabdellaoui skiftede til Galatasaray i august 2020. Han har tidligere spillet for blandt andet Olympiakos, Hull og Eintracht Braunschweig, og han har indtil videre 49 kampe for det norske landshold på sit cv.

Om skaderne får sat en stopper for hans fodboldkarriere, vil tiden vise.

»Vi prioriterer spillerens helbred og tænker ikke på, hvornår han skal tilbage på banen,« siger Vedat Kaya om behandlingen i den kommende tid.