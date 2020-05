Phil Neville skylder Peter Schmeichel alt.

For den danske målmand har reddet Nevilles karriere i Manchester United.

Sådan lyder det fra den tidligere engelske landsholdsspiller i et interview med BeIN Sports.

Det er FA Cup-semifinalen mod Arsenal i 1999, som har gjort, at Neville altså føler, han står i evig gæld til Peter Schmeichel.

Phil Neville. Foto: Tiziana FABI Vis mere Phil Neville. Foto: Tiziana FABI

I de sidste sekunder af den ordinære spilletid dummede Phil Neville sig og begik et klodset straffespark, som gav Arsenals Dennis Bergkamp muligheden for at bringe ‘The Gunners’ på 2-1 og sende dem i finalen.

»Jeg var fuldstændig smadret, mine fødder var helt døde. Jeg lavede en dum tackling, og i det moment troede, jeg min Manchester United-karriere var forbi. Det gjorde jeg. Jeg troede, den var slut.«

»Jeg tænkte ‘du kommer ikke tilbage fra det her. Det er et stort moment i dit liv, et stort moment i din karriere: De scorer, de vinder, og de kommer til at vinde The Double’. Og så redder Peter bolden, og resten er historie.«

»Jeg joker hele tiden med Peter om, at han må få alt i verden af mig. Han må få mit hus, min bil - alt! Han reddede min Manchester United-karriere i det splitsekund,« siger Phil Neville.

Peter Schmeichel bliver igen tv-ekspert. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Peter Schmeichel bliver igen tv-ekspert. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Peter Schmeichels redning betød, at semifinalen gik i forlænget spilletid, og her endte Ryan Giggs med at sikre Manchester United sejren efter et imponerende soloridt.

Kampen er en af de mest legendariske i FA Cuppens historie, og Phil Neville mener da også, at opgøret var noget helt særligt.

»Det er den bedste kamp, jeg nogensinde har været med i. 100 procent. Du kan spørge en hvilken som helst spiller på banen, fra Arsenal eller Manchester United, det var den bedste kamp nogensinde,« siger han.

Manchester United strøg helt til tops i turneringen med en sejr over Newcastle i finalen, og da klubben også vandt Premier League og Champions League i samme sæson, sikrede ‘De Røde Djævle’ sig den såkaldte ‘Treble’.