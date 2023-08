Tovtrækkeriet om Harry Kane ser endelig ud til at få sin ende.

Efter flere ugers forhandlinger er den engelske landsholdsspiller endelig i München, hvor han natten til lørdag gennemgik et lægetjek.

Trods det meget sene tidspunkt var fansene fra Bayern dukket op til et glimt af stjernen, og i en video kan man se, at han lige var ude at hilse på de fremmødte.

Som var ovenud begejstrede over at konstatere, at Tottenham-spilleren om kort tid skal score mål for den tyske storklub.

Således blev der råbt 'I love you, Harry' for fulde gardiner, da Harry Kane viste sit ansigt ud gennem vinduet fra hospitalet, hvor hans lægetjek skulle gennemføres.

Bayern München og Tottenham syntes fredag morgen enige om en transfer til 750 millioner kroner for Harry Kane, men pludselig fik han ikke lov at forlade England, da han stod i lufthavnen i Stansted.

Det var bare mere benzin til det bål i dramaet om skiftet, som Tottenham længe ikke har villet lade ske, men til sidst har sagt god for.

Måske var det derfor, at lægetjekket skulle foretages hurtigst muligt, så Premier League-klubben ikke kunne få kolde fødder.