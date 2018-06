Liverpools udskældte målmand var måske ikke så skyldig igen.

I hvert fald har lægerne bekræftet, at 24-årige Loris Karius havde fået en hjernerystelse inden de to katastrofale fejl, som kostede to mål og et nederlag på 1-3 til Real Madrid i Champions League-finalen.

Det konkluderer lægerne Ross Zafonte og Lenore Herget fra Massachusetts General Hospital i en pressemeddelelse på hospitalets hjemmeside.

Den 24-årige tyske målmand skulle have fået hjernerystelsen i et sammenstød med Real Madrids Sergio Ramos.

Sidstnævnte blev senere beskyldt for at have givet Karius en albue med vilje. Men det afviste Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), som ikke satte gang i en efterforskning.

