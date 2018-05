Den spanske forsvarsspiller Nacho fik som 12-årig en besked, der for en stund ødelagde hans drøm.

Allerede i så ung en alder optrådte han i en Real Madrid-trøje og spillede for klubbens akademi med drømmen om at slå igennem for førsteholdet.

Inden en turnering med holdet i 2002 havde den unge José Ignacio Fernández Iglesias, bedre kendt under navnet Nacho, pludselig en konstant trang til at skulle tisse og endte med at tage til lægen.

Her blev han diagnosticeret og fik at vide, at han havde diabetes (type 1) også kendt som sukkersyge. En melding, der dengang tog hårdt på forsvarsspilleren.

»Det var virkelig hårdt. Om fredagen fortalte lægen mig, at jeg ikke kunne fortsætte med at spille fodbold. Forestil dig, at det bliver sagt til et 12-årigt barn. Det var forfærdeligt. Jeg tog hjem og havde en forfærdelig weekend,« fortæller Nacho ifølge Daily Mail.

Nacho har tidligere haft svært ved at få spilletid, men har de seneste par sæsoner fået en langt mere fremtrædende rolle på det stjernespækkede mandskab. Foto: SERGIO PEREZ Nacho har tidligere haft svært ved at få spilletid, men har de seneste par sæsoner fået en langt mere fremtrædende rolle på det stjernespækkede mandskab. Foto: SERGIO PEREZ

Efter den hårde weekend tog Nacho dog tilbage til hospitalet mandag, hvor han blev tilset af en anden læge. Og her var beskeden langt mere opmuntrende.

»Jeg var så glad, fordi han sagde, at det modsatte var sandheden. Han sagde, at sport var det vigtigste for mig, og at jeg blev nødt til at fortsætte med at spille og konkurrere. Det var ikke sandt, at min tilstand betød, at jeg ikke kunne være en sportsmand. Og her står jeg så og kæmper stadig,« siger den nu 28-årige Nacho.

Otte år senere fik han så chancen under manageren José Mourinho og fik debut for det hold, som han drømte om at slå igennem for som helt ung akademispiller. Nacho har aldrig forladt barndomsklubben, men har i stedet været en loyal og med årene mere betydningsfuld spiller for den spanske storklub.

Nacho løfter her Champions League-trofæet efter sidste års sejr over Juventus. Lørdag står ham og holdet i i finalen for tredje gang i træk. Foto: JAVIER SORIANO Nacho løfter her Champions League-trofæet efter sidste års sejr over Juventus. Lørdag står ham og holdet i i finalen for tredje gang i træk. Foto: JAVIER SORIANO

Og selvom det ikke skulle blive til en plads i Real Madrids startopstilling i lørdagens Champions League-finale mod Liverpool, så vil det ikke være en katastrofe for Nacho. Han er nemlig bare glad for at være, hvor han er. Og glad for at kunne bevise, at man kan have diabetes og stadig nå toppen.

»Diabetes betyder ikke, at man som et ungt barn ikke han have et normalt liv. Og at udøve sport er det vigtigste, man kan gøre for at bekæmpe det. Jeg er nødt til give mig selv injektioner hver dag, og jeg er nødt til at passe på med mad og drikke, som har et højt sukkerindhold. Men for en person med diabetes, der er sport afgørende,« fortæller Real Madrid-spilleren.

Nacho har været i Real Madrid siden 2001 og har spillet 135 førsteholdskampe for hovedstadsklubben. Han har i de senere år fået mere og mere spilletid og er det første alternativ, hvis der er skader i Zinedine Zidanes forsvarskæde.

Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool bliver spillet på lørdag i Kiev i Ukraine. Kampen fløjtes i gang klokken 20.45.