Den tidligere Vejle-spiller Raphael Dwamena døde 28 år gammel i weekenden, efter han kollapsede i kamp for sin albanske klub KF Egnatia.

Dwamena spillede med hjerteproblemer det meste af karrieren, og det betød blandt andet, at hans tid i Vejle blev forkortet.

Men ghanseren fortsatte karrieren ufortrødent, og nu fortæller hans tidligere læge Antonio Asso fra Zaragoza omkring en skæbnesvanger beslutning.

Dwamena fik i januar 2020 indopereret en defilibrator, da han tørnede ud for Real Zaragazo i Spanien.

Raphael Dwamena nåede to mål i seks kampe for Vejle. (Arkivfoto).

Asso fortæller i et åbent brev til avisen Heraldo, at Dwamena ville være i live, hvis han ikke havde valgt af få den opereret ud igen for et år siden.

»Fra det øjeblik var jeg klar over, at en dag ville tragedien, der fandt sted lørdag på en fodboldbane i Albanien, ske,« skriver han og fortsætter:

»Han døde som følge af en respektabel personlig beslutning, men hvis defibrillatoren ikke var blevet eksplanteret, ville Raphael stadig være i live,« lyder det.

Asso skriver desuden, at han mistede kontakten med fodboldspilleren, selvom han gang på gang prøvede at tale ham til fornuft.

Desværre endte det i en tragedie.