Juventus-angriber Paulo Dybala fik en forstrækning i låret i søndagens kamp mod Sampdoria.

Den argentinske Juventus-profil Paulo Dybala er i et kapløb mod tiden for at blive klar til holdets kommende Champions League-opgør mod Lyon.

Den 26-årige angriber har således pådraget sig en forstrækning i låret.

Det oplyser de nykårede italienske mestre, dagen efter at Dybala måtte lade sig udskifte i Serie A-opgøret mod Sampdoria. Det var her, at Juventus med en 2-0-sejr sikrede sig klubbens niende mesterskab i træk.

En forstrækning i låret tager typisk mellem ti dage og to uger at komme sig over, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed er det lige på vippen, om Dybala kan nå at blive klar til Juventus' returopgør mod Lyon den 7. august i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Første opgør blev spillet tilbage i februar, før turneringen blev udskudt på grund af udbruddet af coronavirus. Her blev det til en 1-0-sejr i Frankrig til Lyon, og Juventus er dermed tvunget til sejr i returkampen.

Dybala har været en vigtig del af Juventus' hold i denne sæson. Det er blevet til 17 mål i alle turneringer - herunder 11 mål i ligaen.

Efter søndagens mesterskab hyldede Juventus' træner, Maurizio Sarri, Dybala og holdets portugisiske superstjerne, Cristiano Ronaldo.

- Cristiano og Dybala gjorde forskellen. Det her mesterskab er i høj grad blevet sikret takket være dem, lød det fra den italienske træner.

/ritzau/