Efter måneder med corona-lockdown og en ufrivillig pause fra fodbolden, er der nu håb for de spanske fodboldfans.

For spaniens premierminister, Pedro Sanchez, har nu løftet sløret for, hvornår fodbolden kan genoptages i La Liga.

»Med godkendelsen fra Consejo Superior de Deportes (Som er det øverste organ for sport i Spanien, red.) er der givet grønt lys til, at den professionelle fodboldliga igen kan afholdes fra 8. juni,« siger premierministeren ifølge AS.

De positive ord kom under lørdagens pressemøde, hvor Pedro Sanchez også kunne fortælle, at mange af de ellers nedlukkede kulturinstitutioner ville kunne åbne igen, da spanierne har gjort det nødvendige under coronakrisen.

Foruden fodboldens tilbagevenden, vil også museer, teatre, biografer og koncertsteder gradvist kunne åbne igen i Spanien, som har været et af de hårdest ramte lande under coronaepidemien med mere end 234.000 bekræftede smittetilfælde.

Når La Liga vender tilbage, vil der have været en knap tre måneder lang afbrydelse på sæsonen, hvor FC Barcelona i øjeblikket indtager ligaens førsteplads.

Ligaens spillere har tilbragt en stor del af coronapausen i deres hjem med selvtræning.

Først i begyndelsen af maj begyndte fodboldklubberne indkalde deres spillere til individuel træning, efter at de havde gennemgået en test for coronavirus.

FC Barcelona-danskeren Martin Braithwaite og holdkammeraterne blev testet 6. maj.

Braithwaite kom til Barcelona i slutningen af februar i et opsigtsvækkende skifte fra Leganés.

Angriberen nåede at deltage i tre kampe, inden coronakrisen lukkede ligaen ned.

Martin Braithwaite og resten af den catalanske trup har et forspring på to point ned til ærkerivalerne fra Real Madrid med 11 spillerunder tilbage af den indeværende sæson.