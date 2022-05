Det er slut og så alligevel ikke.

Godt nok fik Kylian Mbappé og Paris Saint-Germain sat et punktum i en kontrakt, der lørdag blev forlænget til sommeren 2025, men historien lever videre.

For mens Real Madrid har måttet lide nederlag i den store transfersaga, vil det spanske fodboldforbund ikke finde sig i indholdet i den nye kontrakt, der forgylder den 23-årige angriber.

Alene for underskriften får Mbappe en milliard kroner, mens han kan se frem til en årsløn på 750 millioner kroner efter skat, og det er summer, La Liga har klaget til UEFA over i henhold til Financial Fair Play, som netop handler om, at klubberne skal agere på ansvarlig vis med økonomien.

»La Liga ønsker at slå fast, at denne type af aftaler truer den økonomiske bæredygtighed af europæisk fodbold og sætter hundredtusindvis af job og sportslig integritet i fare på mellemlang sigt, ikke kun i europæiske konkurrencer, men også i de hjemlige ligaer,« skriver forbundet i en lang meddelelse og tilføjer:

»Det er skandaløst, at en klub som PSG, der i sidste sæson tabte mere end 220 millioner euro, og som har akkumuleret tab på 700 millioner euro i de seneste sæsoner (de har selv oplyst indtægter fra sponsorater på et meget tvivlsomt beløb) med en omkostning på sportspersonale omkring 650 millioner euro for denne sæson 21/22, kan lave kontrakter af denne størrelse, mens de klubber, der kunne imødekomme spillerens krav uden at se deres lønudgifter komme i fare, står tilbage uden at være i stand til at underskrive med ham.«

»På baggrund af ovenstående vil La Liga indgive en klage mod PSG til UEFA, de franske skattemyndigheder i Frankrig og EU i et forsvar for det økonomiske økosystem og europæisk fodbolds bæredygtighed,« skriver La Liga og kalder PSGs præsident, Nasser al-Khelaifi, for en fare på niveau med det kuldsejlede Super League, hvor mange store klubber truede med at gå solo.

Nu er en ny krig brudt ud.