Den havde ét formål.

Men Pumas vinterbold til La Liga kan ikke leve op til det simple krav, man havde stillet den.

For få dage siden præsenterede den spanske La Liga og dens boldleverandør, Puma, en spritny vinterudgave af sæsonens fodboldmodel.

'Magisk pink' havde man valgt at kalde farven på bolden, der utvivlsomt skiller sig ud fra den vanlige bold.

New @LaLiga ball is here. pic.twitter.com/xP9pwWaj60 — PUMA Football (@pumafootball) 22. oktober 2019

Problemet er bare, at man knap nok kan se bolden. I hvert fald ikke bedre end den normale udgave.

AS skriver, at bolden blev brugt ved La Liga-kampene i denne weekend, og det kastede en række klager af sig fra fans og tv-seere, der nærmest samstemmigt erklærede bolden for uegnet.

Efter planen skulle bolden have været brugt fra den netop overståede rundt til og med 23 februar.

Men nu har La Liga trukket i land.

Den magiske bold i brug i kampen mellem Atletico Madrid og Athletic Bilbao.

I en pressemeddelelse skriver La Liga, at bolden ikke længere vil være påkrævet i ligaen i denne periode.

I stedet lyder det, at bolden nu kun skal bruges ved ekstremt vejr, hvilket selvfølgelig kan ske i Spanien til trods for, at det sjældent er sne, der afbryder La Liga-kampe.

Over for AS bekræfter kilder i La Liga, at man havde fået klager omkring bolden, men at ingen af dem skulle være fra de 20 klubber i ligaen.

De er selvfølgelig også noget tættere på bolden.