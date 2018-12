En stor satsning med La Liga-kampe i Miami er droppet, efter FC Barcelona har trukket støtten til projektet.

Spanske La Liga har droppet planerne om en sæsonkamp i USA i januar. Det sker, fordi FC Barcelona har trukket sin støtte til projektet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I august annoncerede La Liga, at man havde indgået et samarbejde med det multinationale sports- og underholdningsfirma Relevent om at bringe europæisk topfodbold til den anden side af Atlanten.

Og ifølge planen skulle FC Barcelona den 26. januar have spillet en topkamp mod Girona i Miami, Florida. Men det ser nu ud til at være aflyst.

- Fra starten har vi sagt, at deltagelse i kampene i udlandet er frivillig. Hvis FC Barcelona ikke ønsker at deltage, så kan kampen ikke afvikles på det aftalte tidspunkt, skriver den spanske liga i en pressemeddelelse.

Ifølge den catalanske storklub har man trukket sig, fordi der ikke var enighed blandt alle parterne i aftalen.

FC Barcelona er dog stadig fortaler for idéen om kampe i USA, lød det fra klubbens ledelse mandag, men "projektet vil ikke trives" under den nuværende konstruktion.

Den oprindelige aftale mellem La Liga og Relevent gik i første omgang kun på én enkelt kamp per sæson, men ifølge flere spanske medier er idéen at øge antallet af kampe over flere år.

Et problem for La Liga har blandt andet været at få tilladelse fra det spanske fodboldforbund til at afvikle klubkampe i udlandet. Forbundet har ikke været udpræget tilhænger af det nye format.

Der har blandt andet været bekymringer om flere juridiske aspekter, spørgsmål om tv-rettigheder samt hvilken indflydelse, de udenlandske kampe vil have for de øvrige 18 klubber i La Liga.

/ritzau/