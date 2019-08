Athletic Club har for vane at lave lange kontrakter med deres profiler, og det har de nu gjort igen.

Athletic Club har i dag forlænget kontrakten med deres spanske angriber Inaki Williams. Og det er en af de længere af slagsen.

I sidste sæson endte Athletic Club på en ottendeplads lige udenfor de europæiske pladser i La Liga.

25-årige Inaki Williams var en stor profil i den forgangene sæson for Athletic Club, da han scorede 13 mål og lavede fire assist for dem i La Liga.

I hele sin karriere for Athletic Club står Inaki Williams noteret for 49 mål i 209 kampe.

Nu har han altså også scoret en ny og helt vild kontrakt hos klubben.

Tilbage i januar 2018 skrev den dengang 23-årige Inaki Williams en kontrakt med klubben, der gjaldt frem til 2025, men den er nu blevet forlænget yderligere.

De to parter har i dag givet hånd på en aftale, der gælder frem til sommeren 2028.

Because you are a lion...



... and because this is your home



#WILLIAMS2028#AthleticClubpic.twitter.com/1TF20g7OrE — Athletic Club (@Athletic_en) August 12, 2019

Det vil sige at kontrakten nu gælder ni år ud i fremtiden. Hans frikøbsklausel er eftersigende sat til 135 mio. euro svarende til lige over en milliard danske kroner.

Det spanske angriber fortæller til klubben selv, at han er glad for at være, hvor han er:

»Jeg er glad for at være i Athletic Club, og jeg vil være med til at gøre klubben større, hvis det overhovedet er muligt. Jeg føler mig hjemme, og jeg har kun lovprisende ord at sige om klubben.«

Inaki Williams står noteret for en A-landskamp for Spanien.