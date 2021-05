Dortmund straffede RB Leipzigs fejl hårdt, da Erling Haaland og co. vandt den tyske pokalfinale med 4-1.

Det bliver ikke til store resultater i hverken Bundesligaen eller Champions League for Borussia Dortmund i denne sæson, men klubben kommer alligevel til inden længe at kunne gå på sommerferie med oprejst pande.

Torsdag vandt Dortmund nemlig den tyske pokalturnering. Det gik ud over Yussuf Poulsen og RB Leipzig, der blev slået med 4-1 på Olympiastadion i Berlin.

Det er Dortmunds femte pokaltitel i klubbens historie og den første siden 2017. RB Leipzig har endnu sin første til gode. Årets finale var klubbens anden efter også at have nået helt frem til sidste kamp i 2018/19-sæsonen.

Dortmund satte sig hurtigt på finalen og var allerede foran efter små fem minutter. Efter et boldtab af Leipzig stak Dortmund afsted i en kontra. Bolden endte ved Jadon Sancho, der med et velplaceret skud gjorde det til 1-0.

Dortmund vadede som sådan ikke i chancer, men var skarpe, når de opstod. Erling Haalands 2-0-mål efter en lille halv time blev også til efter et Leipzig-boldtab, hvorefter det gik stærkt den anden vej.

Målet til 3-0 i første halvlegs tillægstid fulgte samme opskrift. Leipzig-boldtab, hurtig Dortmund-kontra, mål. Igen havde Jadon Sancho sidste fod på.

Der skulle ske noget for Leipzig, og Yussuf Poulsen blev sendt på banen fra anden halvlegs start.

Med den komfortable føring trak Dortmund sig længere tilbage, og Leipzig sad tungt på bolden. Der skulle dog gå 25 minutter, før det kastede noget af sig. Her reducerede Dani Olmo til 1-3.

Et par minutter efter blev Thomas Delaney sendt på banen. Formentlig for at give noget defensiv ballast på midtbanen, så sejren kunne blive sikret.

Den mission lykkedes altså for danskeren og Dortmund, der aldrig var tæt på at sætte føringen over styr. Med få minutter igen bankede Erling Haaland det sidste søm i Leipzigs kiste.

Leipzig havde sendt alt frem, så da holdet mistede bolden, gik det - igen - stærkt den anden vej, hvor Dortmund hurtigt kom i overtal. Haaland snublede faktisk, som han afsluttede, men bolden strøg alligevel i mål.

