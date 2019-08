AaB gav AC Horsens en syngende lussing, da nordjyderne på udebane fejede østjyderne af banen og vandt med 5-0.

AaB viste ingen nåde, da nordjyderne ydmygede AC Horsens på udebane med 5-0 i syvende runde af 3F Superligaen.

Horsens-forsvaret havde store problemer med gæsternes offensiv, og det udnyttede udeholdet til fulde mandag aften.

Horsens var bagud med 0-2 allerede efter 13 minutter og i de sidste 10 minutter gik det helt galt for hjemmeholdet, som indkasserede tre mål.

Med sejren trækker AaB fra Horsens på 11.-pladsen og lægger sig på fjerdepladsen med ti point. Horsens har seks point.

Det startede skidt for hjemmeholdet, som allerede kom bagud efter syv minutter.

Højrebacken Peter Nymann spillede bolden direkte i fødderne på AaB-kreatøren Lucas Andersen, som usvigeligt sikkert bragte AaB foran med 1-0.

Fem minutter senere blev livet endnu mere surt for hjemmeholdet, da midterforsvareren Jores Okore steg til vejrs ved et hjørnespark. Han scorede til 2-0 i en situation, hvor Horsens-målmand Michael Lansing ikke så for heldig ud.

Kampen var præget af mange frispark, og der var derfor ikke rigtig nogen rytme i kampen. Horsens havde store problemer med at komme frem over kanterne, som holdet så gerne vil.

Udeholdet kom afventende ud til anden halvleg, for nordjyderne vidste godt, at det var Horsens, som skulle frem og jagte comebacket.

Desværre for Horsens kneb det stadig med at komme frem til chancer, fordi AaB stod så godt bagude.

Med ti minutter igen viste AaB-midtbanespilleren Patrick Olsen, hvordan det skulle gøres, da han med et flot skud udplacerede Michael Lansing i Horsens-målet, og kort efter gjorde han det også til 4-0.

Seks minutter før tid blev ydmygelsen total, da AaB-anfører Lucas Andersen slap alene igennem og scorede til slutresultatet 5-0.

/ritzau/