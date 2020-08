Øjnene blev våde, da Dani Parejo skulle sige farvel til en klub, hvor han har spillet i ni år og været ikonisk anfører for.

Efter 363 kampe blev han smidt på porten og behandlet uden den mindste empati af Valencia, der kynisk sendte ham videre.

Forholdene var så kolde mellem klubben og ham, at man fra Valencias side nægtede at afholde et pressemøde for midtbanespilleren, der har scoret 63 mål for klubben. Og her brød han ud i tårer.

»Jeg er trist og såret, for jeg har været her ni år nu. Jeg har oplevet mange smukke øjeblikke. Mine børn er små, men Diego ved lidt. Dani forstår ikke, hvorfor jeg har skiftet hold, da han altid har været i Valencia,« sagde den 31-årige mand ved det selvarrangerede, virtuelle pressemøde.

Dani Parejo kunne ikke holde tårerne tilbage under det følelsesladede interview. Foto: Screendump Vis mere Dani Parejo kunne ikke holde tårerne tilbage under det følelsesladede interview. Foto: Screendump

For Dani Parejo ville gerne blive i klubben. Han ville afslutte sin karriere der. Men det fik han ikke lov til.

»Jeg har to hjem i Valencia. Det ene er mit eget, og det andet er Mestalla (Valencias hjemmebane, red.),« siger den spanske midtbanespiller.

Anførerens exit er sidste kapitel i en hjerteskærende saga i Valencia, hvor ledelsen har været kritiseret i månedsvis af både spillere og fans.

Skal man beskrive klubbens tilstand, kan det bedst sammenlignes med en tiltagende ildebrand, som æder klubben op indefra og snart har gjort det i et år.

Fans tænder lys foran hjemmebanen Mestalla for at begræde klubbens 'død'. Foto: Ana Escobar Vis mere Fans tænder lys foran hjemmebanen Mestalla for at begræde klubbens 'død'. Foto: Ana Escobar

Det hele blussede voldsomt op, da træner Marcelino blev fyret i september i fjor. Ud over ledelsen var der ingen, der forstod trænerfyringen, og Marcelino fik bred støtte fra klubbens spillere og også fra tilhængerne.

Derefter var resultaterne i klubben langtfra, som man håbede, og flere store profiler har forladt klubben, senest med Dani Parejo og Francis Coquelin til Villarreal.

Men også forsvarsspilleren Ezequiel Garay forlod klubben for et par måneder siden med rundsave på albuerne, og nu står han uden klub.

Kort inden sit exit var han dog kategorisk over for ledelsen i Valencia. Han følte, at folk i klubben havde behandlet ham ekstremt dårligt og sat ham i et endnu dårligere lys over en periode, der varede i cirka et år.

Parejo fejrer en scoring med danske Daniel Wass (th.). Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Parejo fejrer en scoring med danske Daniel Wass (th.). Foto: SERGIO PEREZ

Det fortalte han om i en video, og du kan læse om det her.

Siden da er tilstandene kun blevet mere kaotiske og tragiske i klubben.

Træner Albert Celades er nu også blevet fyret og erstattet af Javi Gracia, og mange profiler er altså fortid i klubben.

»Mit forhold til Peter Lim (Valencias ejer, red.) eksisterer knap nok,« sagde Parejo også i forbindelse med det følsomme pressemøde.

Onsdag begræd Valencias tilhængere klubbens 'død', da man holdt et minuts stilhed og tændte lys ude foran Estadio de Mestalla.