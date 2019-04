Hattrick, mesterskab - og en forsikring til fansene.

»Jeg er for at blive,« sagde Kylian Mbappe.

Den franske komet viste søndag aften endnu engang klassen, da PSG sikrede sig det franske mesterskab.

Han scorede alle tre mål i 3-1-sejren over AS Monaco, og efterfølgende afviste han rygter om, at han skulle være på vej videre til en ny klub.

Kylian Mbappe fejrer mesterskabet med Neymar på en aften, hvor der også blev sendt tanker til brandhærgede Notre Dame. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Kylian Mbappe fejrer mesterskabet med Neymar på en aften, hvor der også blev sendt tanker til brandhærgede Notre Dame. Foto: FRANCK FIFE

Som for eksempel Real Madrid, der længe har været bejler på rygteplan.

»Det er godt for Real Madrid, at de har Zinedine Zidane, men jeg kommer til at følge holdet på afstand som en beundrer.« sagde Kylian Mbappe til den franske tv-station Canal+:

Han er suveræn topscorer i den franske Ligue 1 i denne sæson, hvor han er nået op på 30 ligamål med fem runder tilbage at spille.

Kylian Mbappe er den yngste spiller i historien, der har scoret så mange mål i den franske liga - og han er den første spiller i 29 år til at lave så mange mål i Ligue 1.

I de store europæiske ligaer er det kun FC Barcelonas Lionel Messi, der har lavet flere mål i indeværende sæson, 33.

Gårsdagens PSG-kamp markerede i øvrigt også en milepæl for Kylian Mbappes holdkammerat Neymar.

Brasilianeren fik comeback efter en længere skadepause, da han blev skiftet ind i anden halvleg.

PSG er 19 point foran rækkens nummer to, Lille.