William Kvists brækkede ribben kommer til at gøre voldsomt ondt, og det vil tage lang tid at hele, siger læge.

Da William Kvist lørdag under Danmarks åbningskamp ved VM tørnede sammen med Perus Jefferson Farfan, brækkede han to ribben og punkterede den ene lunge. Det har sat en stopper for William Kvists VM.

Det er samtidig en skade, som William Kvist kommer til at mærke længe, fortæller overlæge med speciale i lungekirurgi Mark Krasnik.

»Jeg så kampen på storskærm, og jeg var ikke et sekund i tvivl, da jeg så det på langsom gengivelse,« at William Kvists store problem var knækkede ribben.

»Da han gik ud med det samme, så kunne det kun være det,« siger overlægen.

Mens brækkede ribben ikke er farligt, så er det voldsomt smertefuldt.

»Når man har brækket to ribben, så gør det pisse hamrende ondt og det gør det i lang tid. Jeg plejer at sige til folk, at der går tre måneder, før de ikke mærker det mere«

»Hver gang man trækker vejret, så kan stumperne gnide mod hinanden. Så det kommer an på, hvor sej man er, men der kan gå lang tid. For det gør virkelig ondt,« siger Mark Krasnik.

Der er samtidig ikke meget at gøre, når det kommer til behandling, ud over ro og hvile. Der kan ikke lægges gips, så ribbenene skal have ro til at vokse sammen af sig selv.

»Behandlingen er ren smerteafdækning for at gøre folk smertefri. Det vigtigste er, at patienten kan trække vejret og trækker vejret dybt en gang imellem.«

»Ellers risikerer man at få lungebetændelse. Der kan samle sig væske i de yderste, små blærer i lungerne, hvis ikke man får fyldt lungerne helt ud. For en sportsmand er jeg ikke bekymret dog,« siger Mark Krasnik.

Den danske fodboldspiller har også punkteret en lunge, men dog umiddelbart ikke alvorligt.

»En lunge kan være faldet en lille smule sammen. Det er fuldstændig ufarligt, for så kan kroppen selv opsuge den luft, der opstår,« siger Mark Krasnik.

William Kvist kan glæde sig over, at Danmark vandt kampen over Peru 1-0, selv om han måtte forlade banen.

Når William Kvist ikke spiller for landsholdet, så spiller han for superligaholdet F.C. København. Første kamp i superligaen for F.C. København ligger om en måned, den 16. juli.

/ritzau/