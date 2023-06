Tilbage i marts stod det klart, at FCK-legenden William Kvist ikke ville stille op til bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, når der måneden efter skulle afholdes generalforsamling.

I et Facebook-opslag fortalte han efterfølgende, at han var uønsket i ejerkredsen, og at det var årsagen til, han ikke ville stille op igen.

Ejerkredsens udmelding kom som et chok for den tidligere FC København-spiller, der knap tre måneder efter, fortsat ikke har lyst til at tale om sit exit fra bestyrelsen i PS&E.

Vil du sætte lidt flere ord på det her stop? Hvad gjorde det ved dig?



»Nej, det vil jeg ikke. Det er ikke derfor, jeg er her i aften. Jeg er her for at støtte op om den gode sag,« siger William Kvist på den røde løber til Fodboldfondens velgørenhedsgalla, der afholdes søndag aften.

Kvist kunne dog fortælle, at han – trods chokket – stadig følger sin hjerteklub, som han spillede over 400 kampe for.

»Jeg har set alle kampene sammen med min søn – og datter også. Selvfølgelig har jeg det. Jeg er FCK helt ind i hjertet.«

Men selvom Kvists fremtid ikke lå i Parken, har bestyrelsesposter ikke skræmt livet af ham.

William og Christine Kvist til Fodboldfondens velgørenhedsgalla. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere William og Christine Kvist til Fodboldfondens velgørenhedsgalla. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Det fortæller han på den røde løber, hvor han samtidig løfter sløret for dele af sine fremtidsplaner.

»Nu har jeg fået mange af tingene på plads, så det kan vi tale om efter sommerferien, men det bliver forskellige retninger – lidt bestyrelse stadig,« siger han og fortsætter:

»Og så skal vi have puttet så meget saft og kraft ind i vores unge mennesker, så den retning, synes jeg også, er spændende. Der tror jeg, at mange atleter har lært meget, som man kan give videre til unge mennesker og deres trivsel.«

Til søndagens gallashow fulgtes William Kvist med sin hustru, Christine Kvist, der var med til at starte Fodboldfonden med Stine Schmeichel i 2017.

Heller ikke Christine Kvist var meget for at lade sin mand tale om den tidligere bestyrelsespost i PS&E.

Har du talt med bestyrelsen siden?



»Det handler om Fodboldfonden. Tak for spørgsmålene,« afbrød hun.