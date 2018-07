Ståle Solbakken har udnævnt Carlos Zeca som ny anfører, men det går ikke den tidligere anfører William Kvist på.

Kongen af Østerbro hedder ikke længere William Kvist. Landsholdspilleren er i hvert fald ikke anfører på Byens Hold mere, idet FCK-træner Ståle Solbakken har udnævnt Carlos Zeca som ny anfører.



Vejen til spilletid i den kommende sæson er lang for Kvist, og Solbakken har derfor valgt at skrotte ham som anfører. Zeca har ageret kaptajn i sæsonens første fire kampe, og det kommer han også til fremadrettet.



En beslutning William Kvist har det helt fint med.



»Først og fremmest vil jeg understrege, at det har været en stor ære, at jeg igen fik mulighed for at være anfører i min hjerteklub, da jeg vendte tilbage fra udlandet. Når Ståle ønsker, at hvervet kan give andre mere ansvar og karakter, så er det fint med mig, hvis det kan hjælpe vores fælles projekt fremad,« siger Kvist til fck.dk.

Fremover er det Carlos Zeca, der skal bære anførerbindet i FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fremover er det Carlos Zeca, der skal bære anførerbindet i FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Han fortsætter: »Det ændrer heller ikke noget ved min tilgang til tingene. Jeg vil arbejde lige så hårdt som før på at få klubben tilbage på den rette hylde, og Ståle ved også, at jeg i hverdagen vil være lige så meget leder nu som før, og det vil man også kunne høre og se på træningsbanen. Men han vil nok gerne bygge flere ledere i truppen, så det ikke kun ligger på få, og jeg vil jo stadig være der og vil også være en del af gruppen med Zeca, Bjelland og Fischer.«

William Kvist har spillet 227 kampe for FC København, og han har repræsenteret klubber som Fulham, Stuttgart og Wigan.

