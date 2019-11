Fup-fodboldspilleren Bernio Verhagens løgne er langt fra kun forbeholdt grønsværen.

B.T. er blevet gjort bekendt med, at der findes et fællesskab af kvinder, der har fundet sammen, fordi de i løbet af de seneste år er blevet ofre for Bernio Verhagens trusler, vold eller bedrageri.

Otte kvinder - fem danske kvinder og tre hollandske - har været hinandens fortrolige efter at have haft bekendtskaber med den nu tidligere Viborg FF-spiller - der i B.T.s spalter er blevet afsløret i løgne og agentfusk.

Kvinderne ønsker at være anonyme, men B.T. har set og hørt dokumentation i form af screenshots, båndede samtaler og politianmeldelser, der blandt andet tæller trusler på livet og databedrageri.

Fælles for kvindernes oplevelser med den 25-årige hollænder er, at han - uden at fortrække en mine - har løjet dem alle direkte op i deres ansigter om alt ... ikke mindst om fup-fodboldkarrieren.

»Han er sindssygt manipulerende. Jeg har aldrig mødt en person, der kan lyve så heftigt. Man finder sig selv i en situation, hvor man bliver helt mundlam,« fortæller én af de tre kvinder, der har valgt at stå frem.

Og det var en bombe, der blev kylet ind i den lille gruppe, da Bernio Verhagen den 5. november pludselig blev præsenteret som ny spiller i den danske 1. divisionsklub Viborg FF.

»Vi var alle sammen fuldstændig i chok. Vi kunne ikke forstå, hvordan dette kunne lade sig gøre. Det er så tydeligt, at han er fake. Selv os, der overhovedet ikke har forstand på fodbold, kunne se, at han ikke var fodboldspiller.«

Derudover bredte der sig også en akut bekymring over, at Verhagen, der igennem flere år jævnligt har opholdt sig i Danmark, igen kom tæt på.

»Jeg fik det forfærdeligt indeni. 'Hvad sker der nu', tænkte jeg,« fortæller én af pigerne, som tidligere har modtaget sms-trusler fra Verhagen - ligesom hendes mor også har fået et ubehageligt opkald fra hollænderen.

»Jeg blev skidebange, da han kom tilbage,« fortæller en anden af kvinderne, der ikke har turdet sove i sit eget hjem, siden Verhagen for to uger indtelefonerede en trussel til hendes fars arbejdsplads.

Alle har de adskillige historier om hollænderens utilregnelige adfærd.

Den ene af kvinderne fortæller til B.T., hvordan Bernio Verhagen løj om et selvmordsforsøg, efter at hun havde brudt med ham.

Hun modtager en besked på Instagram fra en dansk profil, jjespersen91, som oplyser, at han er én af hollænderens danske venner, og at Verhagen er blevet fundet bevidstløs - og at de nu er på vej på hospitalet.

»Vi skriver frem og tilbage, og jeg spørger, hvad der er sket og så videre. Jeg er jo totalt i panik, for jeg får dårlig samvittighed. Hvis mit brud med ham har været det, der fik bægeret til at tippe over, så ville jeg føle mig vildt skyldig.«

Den danske kvinde ræser mod Aarhus og ringer samtidig til akutmodtagelsen for at høre, om de har modtaget en akutpatient, der ikke er dansk statsborger. Men det afviser hospitalet - ingen kan genkende dette.

»Jeg begynder at kigge samtalen igennem. Jo mere forhastet jeg bliver i mine beskeder, jo mere bliver personen i den anden ende det også. Og der kommer nogle helt underlige stavefejl og korrektionsfejl, der er helt mærkelige. Noget, som en, der taler dansk, ikke ville gøre.«

Det viser sig, at det er Bernio Verhagen selv, der står bag 'jjespersen91' - den profil eksisterer stadig, men Verhagen har siden omdøbt den til 'jemmalivernetta'.

En anden kvinde - som har en datter med Bernio Verhagen - fortæller, hvordan hun blev nødt til at kontakte politiet for at få fup-spilleren ud af sit hjem.

Verhagen var blevet uvenner med sin sambo i Aarhus, og derfor spurgte han, om han måtte bo hos den danske kvinde i et par dage, inden han angiveligt skulle rejse til Georgien.

Det indvilliger kvinden i. Men da Verhagen dukker op i hjemmet i Randers, har han en hollandsk kammerat med - hvilket kvinden ikke er forberedt på.

Dagene går, og de to hollandske logerende har ikke travlt med at komme videre - de går sent i seng og står først op langt ud på eftermiddagen

»Og i hele den uge ignorerede han fuldstændig min datter. Det føltes, som om den psykiske terror, jeg havde oplevet i mit forhold med ham, kom tilbage. Det var forfærdeligt.«

En dag overhører kvinden en telefonsamtale, hvor Verhagen taler grimt om hende. Hun bryder ind i samtalen og tilføjer, at han bestemt ikke er så uskyldig, som han foregiver. Og så tænder Verhagen af.

»Det kunne han ikke tåle. Han bliver helt sindssyg. Råber og skriger ad mig, mens jeg har min datter på armen. Han tager fat i mig, holder mig fast og siger, at han er nødt til at have vores datter.«

Men det nægter kvinden - og så bliver den 25-årige hollænder endnu mere arrig.

»Så det ender med, at han tager fat om min hals, så jeg til sidst er nødt til at give slip på vores datter, som jo græder helt vildt.«

Mens det hele står på, fortsætter Verhagen sin telefonsamtale. Og da han har fået vristet datteren ud af kvindens arme, sætter han sig ned og taler videre med personen i den anden ende af røret - mens den ni måneder gamle baby skriger.

»Han gør intet for at trøste hende. Så jeg spørger, om jeg ikke må få hende tilbage - men det afviser han.«

Det går så vidt, at hun må ringe efter politiet, som kommer ud på adressen og beder Verhagen om at forlade boligen.

En tredje kvinde fortæller, hvordan Bernio Verhagen forsøgte af afpresse hende med trusler om at offentliggøre nogle meget private billeder.

Bernio Verhagen opdager, at gruppen af hans tidligere kærester findes - ifølge kvinderne har han hacket sig ind på flere af kvindernes Facebook-konti - og det gør ham rasende.

Han opretter en falsk profil og truer kvinden med at udlevere intime billeder af hende til hendes nærmeste - hvis ikke hun straks stopper samtalen med de andre kvinder fra hans fortid.

»Han sender billederne til mig fra en falsk profil - Viktor Fakes - og skriver, at han vil sende dem til min familie, mine venner og mine kollegaer. Han nævner nogle meget specifikke kolleger, så der var overhovedet ingen tvivl om, at det er Bernio. Og billederne er desuden nogle, jeg har sendt til ham.«

Screendumps fra Bernio Verhagens korrespondence med én af kvinderne. Her afslører han, at han kan følge med i kvindernes gruppe på Facebook. Vis mere Screendumps fra Bernio Verhagens korrespondence med én af kvinderne. Her afslører han, at han kan følge med i kvindernes gruppe på Facebook.

»Han siger også, at han har optagelser af mig.«

Kvinden tænker hurtigt og informerer den falske profil om, at hun nu har fået beviser for afpresning og trusler, og at hun nu vil sætte sin advokat på sagen.

»Og så skrev jeg hans navn: 'Bernio Verhagen'. Og straks bliver profilen meget defensiv - 'Hvem er det? Ham kender jeg ikke', skrev han.«

Han ville stadig sende billederne til hendes familie - men hun kommer ham i forkøbet og sender selv billederne til sin familie.

»Jeg ville ikke lade mig styre af ham. Det endte med, at han slettede profilen kort efter.«

»Men jeg ved, at han stadig har billederne - og det er en meget frustrerende situation.«

Kvinden har efterfølgende meldt sagen til politiet - og afventer i dag fortsat politiets næste skridt.

Bernio Verhagen blev onsdag middag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Viborg, efter at han tirsdag aften blev anholdt og sigtet for at berøve sin chilenske kæreste i en kiosk nær banegården i Viborg.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger, og derfor har B.T. ikke kunnet få hans kommentar til kvindernes anklager.

B.T. har været i kontakt med Bernio Verhagens advokat, Rikke Wagenblast Sørensen, som ikke ønsker at kommentere de konkrete sager, som nævnes i denne artikel. Men hun oplyser, at Bernio Verhagen erklærer sig ikke-skyldig i alle de forhold, han er sigtet i.

