Et af de største navne nogensinde i Superligaen er landet i Herning, hvor han skal hjælpe med at sparke guldet til FC Midtjylland.

Det eksotiske navn er Vágner Silva de Souza. Bedre kendt som Vágner Love. Netop navneskiftet er en stor del af fortællingen om den 37-årige brasilianske angriber.

Vágner Love er nemlig ikke kun en potent angriber med mange mål i støvlerne. Der gemmer sig også en langt mere kulørt – og stadig potent – fortælling, der i høj grad omhandler kærligheden til det modsatte køn.

Denne del af fortællingen begyndte allerede i grundskolen, hvor en pigeglad Vágner Silva de Souza fik øgenavnet 'Love' grundet sin store trang til opmærksomhed fra pigerne i klassen – og den store gengældelse af kærligheden.

Kælenavnet har siden hængt ved. Det samme har opmærksomheden til og fra kvinderne.

»I Rusland var han blandt andet kendt for at smugle kvinder ind på træningslejre, når CSKA Moskva var på sådan nogle. Det er også noget, han altid skal forholde sig til i interviews, hvilket jeg tror, han er blevet lidt træt af i sine ældre år,« fortæller Peter Banke, der er journalist og forfatter med stort kendskab til brasiliansk fodbold.

Man forstår måske godt journalisters nysgerrighed i forhold til Vágner Loves evner uden for grønsværen. Det er nemlig ikke gået stille for sig på den front.

Vágner Love er ikke kun farverig i sit fodboldspil. I en periode bar han denne interessante hårpragt. Foto: PHILIPPE HUGUEN

Den brasilianske stjerne har blandt andet fortalt, at han har medvirket i flere sexorgier – både i Rusland og Brasilien. Orgierne kunne indeholde op til 14 personer. Vigtigst var det bare, at det var flere kvinder end mænd, ifølge Vágner Love.

Love har ligeledes fortalt til brasilianske medier, at han tidligt kom i gang med at udforske den kødelige del af livet.

Da han var 14 år, mistede han sin mødom til sin dengang 11 år ældre kæreste. Det forhold var det første, men ikke det sidste.

Mest opsigtsvækkende var hans forhold til pornostjernen Pamela Butt, som han dannede par med i nogle år i 00erne.

Vágner Love (tv) sammen med den nuværende Liverpool-stjerne Fabinho. De spillede sammen i Monaco i en enkelt sæson i 2016. Foto: FRANCK FIFE

Med til det forhold hører der også en video af en særlig karakter … Man kan måske tænke sig til, hvad den i grove træk handler om.

Videoen fik en masse opmærksomhed og gjorde, at Pamela Butt i de efterfølgende år kunne medvirke i flere tv-optrædener. Også uden pornografisk indhold.

Pamela Butt har desuden også dannet et romantisk forhold med Vágner Loves tidligere holdkammerat Robinho. Her hører der vist også en video til.

»Der er nok at tage af uden for banen med Vágner Love. Jeg tror dog ikke, at det bekymrer FC Midtjylland, eller har været med i overvejelserne hos dem. Det meste ligger en del år tilbage, og der har været rimelig ro på den front de seneste år. Så jeg tror godt, de kulørte blade kan spare sig, men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig,« lyder det fra Peter Banke.

I dag er Vágner Love gift med modellen Lene Pires. Men hun er ikke den eneste, Vagner Love øser kærlighed ud til. Med sig har han nemlig også fem børn, som han har fået i forskellige forhold.

Tilbage til fodboldspilleren Vágner Love, som FC Midtjylland torsdag har præsenteret på en halvårig aftale. Her kan midtjyderne forvente en målsluger.

»FC Midtjylland kan forvente en habil målsluger. Han har scoret mål hele sin karriere, så det vil undre mig, hvis han ikke også gjorde det i Midtjylland. Når det er sagt, så tror jeg ikke, han kommer til at brænde Superligaen af. Han er 37 år og har sine bedste år bag sig. Men jeg tror på, at folk bliver underholdt – især med hans samarbejde med Evander. Det glæder jeg mig til at se,« siger Peter Banke.

Evander og Vágner Love har en fælles fortid sammen, der går tilbage til barnsben. Evanders far, Evandro, har været agent for Vágner Love det meste af hans karriere. Foto: Henning Bagger

Vágner Love og Evanders kendskab går tilbage til Evanders barndom, hvor Vágner Love fungerede som 'bonusonkel' for Evander. Evanders far, Evandro, har desuden været agent for Vágner Love det meste af karrieren, hvorfor skiftet sandsynligvis er blevet en realitet.

På klubplan er Vágner Love nok mest kendt for sin tid i CSKA Moskva, hvor han spillede fra 2004 til 2010 med et hav af mål til følge. Her hører der dog også en mystisk historie til den farverige angriber.

På trods af stor succes og stor popularitet i klubben blev han udlejet to gange til sit hjemland Brasilien.

Begge gange vakte det stor mystik blandt fans fra CSKA Moskva og Brasilien. Årsagen blev angivet til at være familiær, men udlejningerne står stadig tilbage med en vis mystik i den russiske klub.