Hun tog opmærksomheden fra tilskuere, millioner af tv-seere - og fra spillerne i Champions League-finalen.

Hun hedder Kinsey Wolanski.

For den blonde streaker, der i første halvleg løb på banen i en hårdt udspændt, sort badedragt, er blevet identificeret.

Hun har selv lagt både video og billede på Instagram, hvor hun står frem og bekræfter, at hun er kvinden, der for et øjeblik overtog scenen fra de egentlige hovedpersoner, Liverpool- og Tottenham-spillerne.

Did I distract #8 a little too much?

'Distraherede jeg nummer 8 lidt for meget?' spørger hun med henvisning til Tottenhams Harry Winks. Se flere billeder af Kinsey Wolanski fra hendes Instagram-profil i bunden af artiklen

Det var i første halvleg af lørdagens Champions League-finale, at modellen Kinsey Wolanski pludselig sprang over banden bag det ene mål, uden at de mange sikkerhedsvagter nåede at reagere.

Her smed hun først en sort jakke, der afslørede den stramme badedragt. inden hun spurtede forbi en uanende Liverpool-målmand Alisson Becker. Hun nåede helt ind til midterlinjen på Estadio Wanda Metropolitano, inden hun blev stoppet.

Men der er endnu et twist til historien.

For Kinsey Wolanski er tilsyneladende kæreste med YouTube-pranksteren Vitaly Zdorovetskiy. Han står bag sitet 'Vitaly Uncensored'.

Han har også lagt billeder på sine sociale medier af happeningen.

'Min kæreste har lige streaket i Champions League-finalen. Jeg er så stolt af dig. Du er mit et og alt,' skriver han blandt andet. Og:

'Jeg kan ikke vente med at gifte mig med dig.'

Pudsigt nok har Vitaly Zdorovetskiy selv en lignende fortid. Han løb på banen i forbindelse med VM-finalen i 2014 mellem Argentina og Tyskland i Rio.

Han har også lagt video og billede ud fra selve finalestadionet i Madrid, hvor han er maskeret - for som han forklarer, er han bandlyst fra samtlige fodboldstadioner i verden på grund af sit stunt. Men han på nærmeste hold alligevel overværet et kærestens

Hov, Liverpool vandt i øvrigt Champions League-finalen med 2-0 over Tottenham, da de igen fik lov at indtage hovedrollen. Målene blev scoret af Mohamed Salah og Divock Origi.

Her kan du se flere billeder af Kinsey Wolanski:

My goal is to build a life I don't need a vacation from

Me mentally preparing for all your saggy boob comments love you all