Kvinden i badedragten afslører alt.

Det var noget af en entre, som baneløberen Kinsey Wolanski gjorde i dette års Champions Legaue-finale.

Nu kan du komme med bagom stuntet, som verden endnu ikke er holdt op med at snakke om.

Parret har nemlig lavet en video, hvor de viser alle forberedelserne, skriver The Sun

TOPSHOT - A pitch invader runs during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at the Wanda Metropolitan Stadium in Madrid on June 1, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) Foto: JAVIER SORIANO Vis mere TOPSHOT - A pitch invader runs during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at the Wanda Metropolitan Stadium in Madrid on June 1, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) Foto: JAVIER SORIANO

Hun var iført en helt normal sort kjole, som dog kunne blive hevet af på under et sekund. Hun øvede manøvren flere gange, før hun kørte mod Wanda Metropolitano Stadium.

Og så løb Kinsey Wolanski henover banen kun iført en badedragt efter 21 minutters spil af Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham.

B.T. har tidligere skrevet, at hendes løbetur blev millioner værd for hende og hendes youtuber-kæreste, Vitaly Zdorovetskiy, som ejer YouTube-kanalen Vitaly Uncensored.

Nu kan du se alle forberedelserne i en video, hvor Wolanski blandt andet afslører, at hun mediterede morgenen inden finalen.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

»Jeg ved ikke hvordan, at jeg kommer til at føle, når jeg er på stadion, men lige nu er jeg rolig,« siger hun i videoen og fortsætter:

»Jeg mediterede i morges. Jeg er i kontrol med mine følelser, frygten er kun i mit hoved.«

Man ser også hendes kæreste Vitaly Zdorovetskiy bruge fem timer på at blive forvandlet til en skægget ældre herre. Udklædningen skyldes, at han er bandlyst fra sportsevents, efter at han løb på banen i forbindelse med VM-finalen i 2014 mellem Argentina og Tyskland i Rio.

Derudover ser man, hvordan han får fat i en billet til finalen, til trods for at han er listet som 'potential troublemaker' i Uefas system. Til sidst kan man se ham højt oppe på tilskuerrækkerne, hvor han siger til et kamera 'Så er Kinsey nedenunder, og jeg er heroppe'.

Se hele videoen herunder: